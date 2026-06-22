已接獲45件疑似賄選情資 新北檢開選舉查察期前策略會議

為因應年底地方公職人員選舉，新北地檢署今邀集警、調、憲、政風及移民署相關單位，舉行地方公職人員選舉查察期前策略會議。新北檢表示，檢方就法務部選舉查察綱領所示的公平選舉及杜絕不法工作目標，嚴查賄選及暴力、嚴辦境外資金及嚴防假訊息的偵辦原則，全力查賄，目前已收到45件疑似賄選情資。

今天出席的單位包括調查局新北市調處及北機站、新北市警察局刑事警察大隊及各分局、新北市政府政風處、內政部移民署新北市專勤隊、新北市憲兵隊，由新北檢選舉查察副執行秘書劉文瀚主任檢察官，針對選舉查察工作綱領、相關因應作為及精進方向提出報告後，再由五大系統分別對各區候選人、選情分析與相關策略、準備工作等提出報告。

新北檢日前已在今年3月份及4月22 日，由檢察長郭永發親自率隊，陸續前往轄內新北市警局 11 個分局與調查局新北市調處等機關，召開「查察妨害選舉分區座談會」，凝聚選舉查察共識，提早部署情資蒐報及反賄選宣導工作，檢方對於警、調各單位已投注心力部署查賄制暴，均予以肯定。

今天的期前策略會議，是為了掌握並瞭解自前次分區座談會後，對於妨害選舉查察及各項反賄選工作之進行程度，並就後續具體工作內容之規劃與推動。新北檢表示，截至今天為止，檢方已接獲45件有關擬參選人以節日送禮、辦理旅遊或餐會的妨害選舉相關情資，均已由檢察官指揮警調深入蒐證追查中。