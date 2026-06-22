聽新聞
0:00 / 0:00
糾眾毆打前立委曾蔡美佐 蔡咏鍀之子蔡晉財30萬交保
雲林地檢偵辦前立委曾蔡美佐被毆案，今天偵結，依法將北港朝天宮董事長蔡咏鍀兒子蔡晉財等17人提起公訴；羈押中蔡晉財等6人隨案移審地院，蔡晉財30萬元交保、禁止出境出海。
法院表示，檢方當初以有串供之虞向法院聲押蔡晉財等6人獲准，檢方在偵辦過程中已鞏固相關事證，雖然蔡晉財仍矢口否認涉案，但已無羈押必要，因此裁定蔡晉財新台幣30萬元交保並限制出境出海，且禁止騷擾或接觸證人，其餘5人5萬元交保。
北港朝天宮5月5日媽祖遶境活動，曾蔡美佐5月7日遭數十人闖入住家毆打，檢方指揮專案小組執行4波拘提，帶回超過20人，陸續向法院聲請羈押蔡晉財等6人獲准。
檢方調閱監視器畫面並比對相關事證，全案因神轎停轎問題衍生糾紛，蔡晉財糾眾至曾蔡美佐住處，蔡晉財當場以手指向曾蔡美佐住處方向叫罵並稱「就是那間」，在場眾人持三角錐等物毆打曾蔡美佐家人們，曾蔡美佐也遭推擠跌倒，導致腰椎骨折。
檢方認為，蔡晉財為全案主謀，今天偵查終結，依妨害秩序等罪嫌將蔡晉財等17人提起公訴，羈押中蔡晉財等6人隨案移審法院。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。