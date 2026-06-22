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糾眾毆打前立委曾蔡美佐 蔡咏鍀之子蔡晉財30萬交保

中央社／ 雲林縣22日電

雲林地檢偵辦前立委曾蔡美佐被毆案，今天偵結，依法將北港朝天宮董事長蔡咏鍀兒子蔡晉財等17人提起公訴；羈押中蔡晉財等6人隨案移審地院，蔡晉財30萬元交保、禁止出境出海。

法院表示，檢方當初以有串供之虞向法院聲押蔡晉財等6人獲准，檢方在偵辦過程中已鞏固相關事證，雖然蔡晉財仍矢口否認涉案，但已無羈押必要，因此裁定蔡晉財新台幣30萬元交保並限制出境出海，且禁止騷擾或接觸證人，其餘5人5萬元交保。

北港朝天宮5月5日媽祖遶境活動，曾蔡美佐5月7日遭數十人闖入住家毆打，檢方指揮專案小組執行4波拘提，帶回超過20人，陸續向法院聲請羈押蔡晉財等6人獲准。

檢方調閱監視器畫面並比對相關事證，全案因神轎停轎問題衍生糾紛，蔡晉財糾眾至曾蔡美佐住處，蔡晉財當場以手指向曾蔡美佐住處方向叫罵並稱「就是那間」，在場眾人持三角錐等物毆打曾蔡美佐家人們，曾蔡美佐也遭推擠跌倒，導致腰椎骨折。

檢方認為，蔡晉財為全案主謀，今天偵查終結，依妨害秩序等罪嫌將蔡晉財等17人提起公訴，羈押中蔡晉財等6人隨案移審法院。

北港朝天宮 聲押

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