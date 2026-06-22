認達文西手術處理復發腫瘤致死 北院判劉偉民1年4月

前北醫醫師劉偉民以達文西手術處理病患卵巢癌復發腫瘤，病患最終死亡，劉男稱沒有對不起被害人，但北院依醫審會鑑定報告認定手術有違醫療常規，依過失致死罪判1年4月。可上訴。

台北地方法院判決指出，劉男於民國101年11月至105年5月，擔任台北醫學大學附設醫院婦產科主任醫師。何姓女子於101年11月間經劉男診治為左側卵巢癌，翌月進行第1次達文西微創手術；於104年7月間復發，隔月再施以第2次達文西手術，最終於105年5月間因卵巢癌併肝臟、腹部及骨頭轉移而死亡。

案經台北地檢署起訴，北院庭訊時，劉男否認犯行，辯稱他是參照美國梅約醫院一位知名婦癌教授在101年間發表在國際期刊論文，當時的結論是達文西手術可以治療卵巢癌，「這都是有根據的，不是我亂搞一通。我沒有對不起被害人、也沒有對不起被害人家屬，我會受到這種不能說的委屈，我心裡很難過。」

劉男辯護人則說，衛生福利部醫事審議委員會鑑定本案3次，認定前後2次達文西手術違反醫療常規，但對照多家醫院回函又說達文西手術可用在婦癌。此外，病患死亡與手術選擇之間的因果關係，也有待釐清。

判決指出，何女接受第2次手術後，因體內殘留腫瘤，且體積大於1公分，而對化學治療反應不佳，最終於術後不及1年即因卵巢癌轉移復發而死亡。根據醫審會鑑定報告，若將腹腔內腫瘤完全清除，3年存活率高達50%；如體內有1公分以上腫瘤未清除，3年存活率不到20%，兩者存活率確有差異。

合議庭審理後，依醫審會歷次鑑定等資料，認定劉男身為資深專業醫師，應熟知達文西手術適用範圍，卻未盡醫療上必要注意義務；針對已於腹腔多處擴散的復發性卵巢癌，應採傳統剖腹手術進行第2次手術，以最大程度廓清被害人復發腫瘤，提升被害人後續對化療反應及存活率。

根據判決，劉男卻以不合醫療常規的達文西手術治療被害人復發性卵巢癌，顯已逾越合理臨床專業裁量，且此過失與何女死亡結果有相當因果關係。

合議庭審酌被害人對劉男有相當信任，而於癌症復發時仍持續接受劉男診療，而醫師以救人為天職，理應以同理心視病如親，不可稍存怠忽草率之心；本案劉男施以有違醫療常規的手術方式，終致被害人死亡，過失程度非輕，且劉男始終否認犯行，兼衡劉男收入等一切情況，依法判刑1年4月。

至於第1次手術部分，合議庭認為，劉男採達文西手術雖有違醫療常規，但此過失與何女死亡的結果間，難認具有相當因果關係，因此這部分為無罪。