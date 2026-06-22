稱里長瞪過他很多次！謊稱車禍騙進巷內毆打 判刑3月

基隆市李姓男子對里長謊稱巷內發生車禍，騙對方進入巷內後動手打人挨告。李男說，因為被里長瞪過很多次，心中不快才打他。法官指出，李男不思以理性方式解決糾紛，行為可議，依傷害罪判刑3月，得易科罰金。

判決指出，經營機車行的李姓男子，去年4月15日中午在基隆市中山一路一家咖啡店，向在地黃姓里長說，附近的巷內發生車禍，有人受傷。

黃姓里長聽到李男的話，馬上走出咖啡店，並隨李男前去現場察看，結果到了僻靜的小巷內，竟遭李男持安全帽及動手用拳頭毆打。

黃姓里長事後去驗傷，傷勢為左臉、左頸、右手挫擦傷，以及右臉鈍挫傷、左手第5指扭傷，控告李男涉嫌傷害罪。

基隆地檢署檢察官偵查時，李男說，因為被黃姓里長瞪過很多次，案發當天想到時，內心十分不快，才邀對方到巷內商談，並動手打他，而黃姓里長也有還手。

檢察官偵查後，認定李男犯行，依傷害罪嫌起訴李男。李男也控告黃姓里長涉犯傷害罪，檢方認為罪證不足，處分不起訴。

基隆地方法院法官審理後指出，李男不思以和平理性方式解決糾紛，動手打人行為可議。審酌坦承犯行及犯罪動機、手段、家境普通及黃姓里長傷勢等情狀，依犯傷害罪判刑3月，如易科罰金，以1000元折算1日。全案可上訴。