快訊

苗栗市區民宅二樓起火搶救中 屋內父子2人逃出無大礙

中職／汶汶聲明「大家不要太擔心」 針對網路猜測也有話說

聽新聞
0:00 / 0:00

稱里長瞪過他很多次！謊稱車禍騙進巷內毆打 判刑3月

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市李姓男子對里長謊稱巷內發生車禍，騙對方進入巷內後動手打人挨告。李男說，因為被里長瞪過很多次，心中不快才打他。法官指出，李男不思以理性方式解決糾紛，行為可議，依傷害罪判刑3月，得易科罰金。

判決指出，經營機車行的李姓男子，去年4月15日中午在基隆市中山一路一家咖啡店，向在地黃姓里長說，附近的巷內發生車禍，有人受傷。

黃姓里長聽到李男的話，馬上走出咖啡店，並隨李男前去現場察看，結果到了僻靜的小巷內，竟遭李男持安全帽及動手用拳頭毆打。

黃姓里長事後去驗傷，傷勢為左臉、左頸、右手挫擦傷，以及右臉鈍挫傷、左手第5指扭傷，控告李男涉嫌傷害罪。

基隆地檢署檢察官偵查時，李男說，因為被黃姓里長瞪過很多次，案發當天想到時，內心十分不快，才邀對方到巷內商談，並動手打他，而黃姓里長也有還手。

檢察官偵查後，認定李男犯行，依傷害罪嫌起訴李男。李男也控告黃姓里長涉犯傷害罪，檢方認為罪證不足，處分不起訴。

基隆地方法院法官審理後指出，李男不思以和平理性方式解決糾紛，動手打人行為可議。審酌坦承犯行及犯罪動機、手段、家境普通及黃姓里長傷勢等情狀，依犯傷害罪判刑3月，如易科罰金，以1000元折算1日。全案可上訴。

基隆市李姓男子對里長謊稱巷內發生車禍，騙對方進入巷內後動手打人。基隆地方法院法官審理後，依傷害罪判刑3月，得易科罰金。全案可上訴。聯合報資料照
基隆市李姓男子對里長謊稱巷內發生車禍，騙對方進入巷內後動手打人。基隆地方法院法官審理後，依傷害罪判刑3月，得易科罰金。全案可上訴。聯合報資料照

基隆 檢察官

延伸閱讀

男大生誘國高中未成年同學自拍 藏26女上千裸片交換…一審重判逾16年

印鑑早銷毀卻被蓋在遺產協議書 男控手足偷刻章這原因敗訴

貿易商烙人討債闖直播公司 亮刀恐嚇「上周才殺過人」二審改判10月

3個月連續毒駕3次！台中公布毒駕累犯 他頻率最高、屢屢再犯

相關新聞

「典芋長」甜品業主詐加盟金等逾2000萬 檢起訴求重判至少20年

黃姓男子因盜領女友180萬元遭判刑欠債，仍購買賓士汽車、iPhone手機等自抬身價，借款頂下父親於夜市經營的甜品店「典芋長」後，對外宣稱其甜品店涉有設備先進的中央廚房，在全國各地皆有分店等，向銀行詐貸、詐取合夥投資款及加盟金等，詐財逾2000萬元，檢方偵結依詐欺等罪嫌起訴。

父入贅早逝沒登記結婚遭叔叔拒認 姊妹靠DNA奪回遺產繼承權

新竹何女與妹妹因祖父遺產繼承問題與3名叔叔對簿公堂。姊妹倆主張，亡父當年入贅何家舉辦婚禮，雖沒有辦理結婚登記，但依法仍是合法夫妻，主張2人有資格繼承遺產，但叔叔們不認帳。新竹地院審理後，採信婚宴證詞及DNA鑑定結果，確認姊妹倆繼承權存在。

稱里長瞪過他很多次 謊稱車禍騙進巷內毆打 判刑3月

基隆市李姓男子對里長謊稱巷內發生車禍，騙對方進入巷內後動手打人挨告。李男說，因為被里長瞪過很多次，心中不快才打他。法官指出，李男不思以理性方式解決糾紛，行為可議，依傷害罪判刑3月，得易科罰金。

北港朝天宮董座之子涉糾眾毆打前立委 檢認定首謀起訴求刑7年6月

前立委、前北港朝天宮董事長曾蔡美佐，本月7日清晨在雲林北港住家遭數十人闖入毆打受傷，北港朝天宮董事長、雲林縣副議長蔡咏鍀之子蔡晉財也涉案遭收押禁見，雲林地檢署今偵查終結，依妨害秩序、傷害、侵入住居及毀損等罪，將蔡晉財等17人提起公訴，其中蔡晉財被認定為首謀，遭求處妨害秩序罪最高刑度7年6月徒刑。

控霸凌被解聘...憤而上傳分機表 士林地院前法助：誰保護過我個資？

士林地院陳姓前法助日前控遭職場霸凌後，法院考績甄審會認其明顯不適任，決議解聘；陳女今早上網貼出法院內部分機表，再度引發議論，對此法院目前尚未說明將如何應處。

三重環保公司欠稅百萬隱匿資金 前負責人面臨管收當日繳清

新北市三重區某環保工程公司因虛報稅額遭國稅局查獲，補課、裁處營業稅及罰鍰共114萬餘元，前負責人胡男卻遲不繳納，被移送行政執行署新北分署強制執行。新北分署鑑於胡男長期迴避並隱匿處分財產，日前強力執法向法院聲請管收，成功促使胡男當日全額繳清欠款。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。