北港朝天宮董座之子涉糾眾毆打前立委 檢認定首謀起訴求刑7年6月

前立委、前北港朝天宮董事長曾蔡美佐，本月7日清晨在雲林北港住家遭數十人闖入毆打受傷，北港朝天宮董事長、雲林縣副議長蔡咏鍀之子蔡晉財也涉案遭收押禁見，雲林地檢署今偵查終結，依妨害秩序、傷害、侵入住居及毀損等罪，將蔡晉財等17人提起公訴，其中蔡晉財被認定為首謀，遭求處妨害秩序罪最高刑度7年6月徒刑。

曾蔡美佐位於雲林縣北港鎮的住處在今年5月7日凌晨4時許遭數十名男子闖入，造成高齡80餘歲的曾蔡美佐腰椎骨折，另有4人受傷。檢察官彭彥儒指揮雲林縣警察局北港分局、雲林縣警察局刑事警察大隊及內政部警政署刑事警察局共組專案小組偵辦。

檢方調查，案發時正值享譽國際的北港朝天宮媽祖遶境活動期間，蔡晉財得知北港朝天宮董事蔡佳穎率虎爺轎班行經曾蔡美佐住處時，雙方因停轎參拜問題爆發口角，心生不滿，蔡晉財便在5月7日糾集22人聚集在曾家前，並以手指向曾家方向叫罵，並稱「就是那間」，眾人隨即一擁而上，闖入住處前庭及周邊區域施暴。

林姓、陳姓、蔡姓、謝姓等14名嫌犯持鐵拒馬、三角錐、塑膠椅、木椅及鋁棒等物，以徒手、腳踹及持械攻擊方式毆打曾蔡美佐的兒子曾維斌等人，並砸毀住處玻璃門及現場物品，另有人持辣椒水在場叫囂，眾人推擠助勢，混亂中，高齡80餘歲的曾蔡美佐遭推擠跌倒，造成腰椎第一節壓迫性骨折，其餘4名被害人也受有不同程度傷勢，多項財物遭毀損。

檢方認為，北港媽祖遶境是國內重要宗教盛事，每年吸引數十萬信眾參與，被告等人竟在眾目睽睽下，糾集數十名年輕男子闖入住家，對年邁被害人及家屬施暴，甚至在曾蔡美佐受傷倒地後仍未停手，犯行惡性重大，不僅讓原本莊嚴祥和的宗教活動蒙上暴力陰影，更公然挑戰國家公權力與法治秩序。

檢方因此對首謀蔡晉財求處妨害秩序罪最高刑度有期徒刑7年6月；14名實際下手施暴者，各求刑7年；2名在場助勢者則求刑1年，希望藉由重刑遏止聚眾暴力歪風。

此外，針對有媒體報導蔡晉財所經營的咏晉國際公司，涉嫌長期獨攬北港朝天宮相關商品銷售、商業活動經營及利益分配，疑涉不法情事部分，雲林地檢署表示，已另案分案調查，正由檢察官積極偵辦中。