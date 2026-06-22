控霸凌被解聘...憤而上傳分機表 士林地院前法助：誰保護過我個資？

士林地院陳姓前法助日前控遭職場霸凌後，法院考績甄審會認其明顯不適任，決議解聘；陳女今早上網貼出法院內部分機表，再度引發議論，對此法院目前尚未說明將如何應處。

陳女今早在個人社群平台中貼出士林地院刑事庭法官助理分機表，表中資料包含法助全名、分機號碼、所屬股別、業務內容等，陳女在文中指稱「若有人敢提半字個資法，我就問，誰保護過我和我家人個資？」「人民有權知道自己的案子由誰處理」。該貼文引發關注，但士林地方法院尚未回應。

陳女今年5月底上網發文控訴遭職場霸凌，士林地院6月17日對外表示，陳女侵害法警長職務領域、竊錄長官對話、侮辱及恐嚇長官、在外影響機關聲譽等，經考績甄審委員會審議，決議解聘，隔日即生效。

法院當時強調，考績會是因陳女違法不當行為決議解聘，與其控訴遭職場霸凌無關，違法部分待蒐證齊全後將送辦。

陳女事後仍不滿法院做法，持續上網發文反駁，今早還貼出他拍下的、法官助理分機表，爭議行為引發外界關注。