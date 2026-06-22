三重環保公司欠稅百萬隱匿資金 前負責人面臨管收當日繳清

新北市三重區某環保工程公司因虛報稅額遭國稅局查獲，補課、裁處營業稅及罰鍰共114萬餘元，前負責人胡男卻遲不繳納，被移送行政執行署新北分署強制執行。新北分署鑑於胡男長期迴避並隱匿處分財產，日前強力執法向法院聲請管收，成功促使胡男當日全額繳清欠款。

新北分署表示，當初受理本案時，胡男公司名下已無可供執行財產，經深入追查財務狀況發現，該公司自2003年設立至2011年7月止，均由胡男擔任負責人，公司自2007年至2011年營業淨利分別達94萬元、412萬、172萬、186萬及121萬餘元。

另外，該公司於2010年1月至2012年12月期間，其銷項金額合計達5114萬餘元，顯見胡男有能力繳稅卻未繳納。而胡男於2019年10月間從公司銀行帳戶提領200萬元後，隨即轉至其個人帳戶；2011年7月間再度提領公司資金50萬元，轉至某裝修公司籌備處帳戶，並擔任該裝修公司負責人，且營業地址與環保公司完全相同。

後續環保公司會計又於2011年9月間自公司帳戶兩度提領50萬、60萬元現金交付胡男，顯見胡男有隱匿財產情事，但新北分署多次通知到場說明，胡男均拒不到場，新北分署於是在今年4月間將他限制出境。日前胡男終於親自到場，卻辯稱公司已廢止且無資產，對異常資金流向也無法合理解釋，自認已非負責人而無清償意願，被新北分署認定符合管收事由，當日向法院聲請管收。

法院開庭時，胡男起初仍執意表示無清繳意願，直至法官即將宣告管收裁定結果，胡男發現真的將面臨被送入管收所的命運，態度丕變，當庭表示願繳納欠款，最後當日一次全數繳清所有欠款。

新北市三重區某環保工程公司因虛報稅額遭國稅局查獲，補課、裁處營業稅及罰鍰共114萬餘元，前負責人胡男卻遲不繳納，直到被向法院聲請管收，才當日全額繳清欠款。圖／新北分署提供