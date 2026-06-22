快訊

北港朝天宮董座之子涉糾眾毆打前立委17人提公訴 檢認定首謀起訴求刑7年6月

微風南京「營業樓層縮水」3、4樓沒了 百貨證實：為都更撤出做準備

聽新聞
0:00 / 0:00

三重環保公司欠稅百萬隱匿資金 前負責人面臨管收當日繳清

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三重區某環保工程公司因虛報稅額遭國稅局查獲，補課、裁處營業稅及罰鍰共114萬餘元，前負責人胡男卻遲不繳納，被移送行政執行署新北分署強制執行。新北分署鑑於胡男長期迴避並隱匿處分財產，日前強力執法向法院聲請管收，成功促使胡男當日全額繳清欠款。

新北分署表示，當初受理本案時，胡男公司名下已無可供執行財產，經深入追查財務狀況發現，該公司自2003年設立至2011年7月止，均由胡男擔任負責人，公司自2007年至2011年營業淨利分別達94萬元、412萬、172萬、186萬及121萬餘元。

另外，該公司於2010年1月至2012年12月期間，其銷項金額合計達5114萬餘元，顯見胡男有能力繳稅卻未繳納。而胡男於2019年10月間從公司銀行帳戶提領200萬元後，隨即轉至其個人帳戶；2011年7月間再度提領公司資金50萬元，轉至某裝修公司籌備處帳戶，並擔任該裝修公司負責人，且營業地址與環保公司完全相同。

後續環保公司會計又於2011年9月間自公司帳戶兩度提領50萬、60萬元現金交付胡男，顯見胡男有隱匿財產情事，但新北分署多次通知到場說明，胡男均拒不到場，新北分署於是在今年4月間將他限制出境。日前胡男終於親自到場，卻辯稱公司已廢止且無資產，對異常資金流向也無法合理解釋，自認已非負責人而無清償意願，被新北分署認定符合管收事由，當日向法院聲請管收。

法院開庭時，胡男起初仍執意表示無清繳意願，直至法官即將宣告管收裁定結果，胡男發現真的將面臨被送入管收所的命運，態度丕變，當庭表示願繳納欠款，最後當日一次全數繳清所有欠款。

新北市三重區某環保工程公司因虛報稅額遭國稅局查獲，補課、裁處營業稅及罰鍰共114萬餘元，前負責人胡男卻遲不繳納，直到被向法院聲請管收，才當日全額繳清欠款。圖／新北分署提供
新北市三重區某環保工程公司因虛報稅額遭國稅局查獲，補課、裁處營業稅及罰鍰共114萬餘元，前負責人胡男卻遲不繳納，直到被向法院聲請管收，才當日全額繳清欠款。圖／新北分署提供

新北市三重區某環保工程公司因虛報稅額遭國稅局查獲，補課、裁處營業稅及罰鍰共114萬餘元，前負責人胡男卻遲不繳納，直到被向法院聲請管收，才當日全額繳清欠款。圖／新北分署提供
新北市三重區某環保工程公司因虛報稅額遭國稅局查獲，補課、裁處營業稅及罰鍰共114萬餘元，前負責人胡男卻遲不繳納，直到被向法院聲請管收，才當日全額繳清欠款。圖／新北分署提供

國稅局 強制執行 三重

延伸閱讀

酒駕父子檔欠費不繳 台北分署查封房產才火速清償

高雄機車騎士無照拒測累罰百萬未繳 壽險遭解償還

投資冬蟲夏草、金屬蛋白硫 慕求生技詐騙威剛董座1.5億5人起訴

辦大案牛步！博弈大亨莊周文案 法官更迭審理延宕

相關新聞

「典芋長」甜品業主詐加盟金等逾2000萬 檢起訴求重判至少20年

黃姓男子因盜領女友180萬元遭判刑欠債，仍購買賓士汽車、iPhone手機等自抬身價，借款頂下父親於夜市經營的甜品店「典芋長」後，對外宣稱其甜品店涉有設備先進的中央廚房，在全國各地皆有分店等，向銀行詐貸、詐取合夥投資款及加盟金等，詐財逾2000萬元，檢方偵結依詐欺等罪嫌起訴。

父入贅早逝沒登記結婚遭叔叔拒認 姊妹靠DNA奪回遺產繼承權

新竹何女與妹妹因祖父遺產繼承問題與3名叔叔對簿公堂。姊妹倆主張，亡父當年入贅何家舉辦婚禮，雖沒有辦理結婚登記，但依法仍是合法夫妻，主張2人有資格繼承遺產，但叔叔們不認帳。新竹地院審理後，採信婚宴證詞及DNA鑑定結果，確認姊妹倆繼承權存在。

北港朝天宮董座之子涉糾眾毆打前立委 檢認定首謀起訴求刑7年6月

前立委、前北港朝天宮董事長曾蔡美佐，本月7日清晨在雲林北港住家遭數十人闖入毆打受傷，北港朝天宮董事長、雲林縣副議長蔡咏鍀之子蔡晉財也涉案遭收押禁見，雲林地檢署今偵查終結，依妨害秩序、傷害、侵入住居及毀損等罪，將蔡晉財等17人提起公訴，其中蔡晉財被認定為首謀，遭求處妨害秩序罪最高刑度7年6月徒刑。

控霸凌被解聘...憤而上傳分機表 士林地院前法助：誰保護過我個資？

士林地院陳姓前法助日前控遭職場霸凌後，法院考績甄審會認其明顯不適任，決議解聘；陳女今早上網貼出法院內部分機表，再度引發議論，對此法院目前尚未說明將如何應處。

三重環保公司欠稅百萬隱匿資金 前負責人面臨管收當日繳清

新北市三重區某環保工程公司因虛報稅額遭國稅局查獲，補課、裁處營業稅及罰鍰共114萬餘元，前負責人胡男卻遲不繳納，被移送行政執行署新北分署強制執行。新北分署鑑於胡男長期迴避並隱匿處分財產，日前強力執法向法院聲請管收，成功促使胡男當日全額繳清欠款。

台中港25年老司機一時疏忽…不知輪胎工在車底換胎輾碎頭釀一死

台中市江姓男子在3年前受同事之託，駕駛一輛停在台中港碼頭的拖車去加油，但啟動車輛時，未注意同時間賴姓輪胎行員工正在車底更換輪胎，車輪輾過賴男頭顱致死，江辯稱不知有人在車底作業。一審依過失致死罪，判刑10月，全案上訴後，二審認江符合自首，改判8月徒刑，仍可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。