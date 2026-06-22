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「典芋長」甜品業主詐加盟金等逾2000萬 檢起訴求重判至少20年

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

黃姓男子因盜領女友180萬元遭判刑欠債，仍購買賓士汽車、iPhone手機等自抬身價，借款頂下父親於夜市經營的甜品店「典芋長」後，對外宣稱其甜品店涉有設備先進的中央廚房，在全國各地皆有分店等，向銀行詐貸、詐取合夥投資款及加盟金等，詐財逾2000萬元，檢方偵結依詐欺等罪嫌起訴。

起訴指出，黃男2021年竊走同居女友提款卡，盜領180萬元存款，涉竊盜、詐欺案遭台北地院判刑2年、緩刑5年、罰金2萬元確定，因此債務纏身，仍購買賓士汽車、iPhone高價手機等奢侈品自抬身價。

他向友人借錢頂下父親開在夜市裡的「典芋長」甜品店，明知父親為經營該店設置在新北市金山區的廚房只是一般民宅廚房，並非登記有案的工廠市中央廚房，且後續配合食品公司生產的甜品原料是機器生產，並非手工產製，仍辦理商號登記、上網投放合夥投資廣告吸引投資人。

黃男特別製作甜品店官方網站，在相關廣告中宣稱，該店在桃園市、新北市皆有設置中央廚房，以先進設備製作純手工甜品原料，且在全國各地皆有分店，低成本高毛利，包含開店設備、裝潢、原料、行銷等，將一條龍協助加盟主等。

檢警查出，黃起初向銀行貸款時，明明僅有國中學歷，卻謊稱大學畢業；其甜品店明明沒有任何投保勞健保的員工，實際營收未達百萬元等，仍不實填載「6名員工」、「4個月營收達162萬元」等，詐貸100萬元，且始終不繳付本息，直到銀行告上法院、強制執行時，黃名下存款僅剩85元。

黃另向國泰世華商銀詐貸35萬元，詐取3名合夥人和14名加盟主的合夥投資款及加盟款等，不法所得達2079萬4000元，直到被害人陸續報警提告，士林地檢署檢察官指揮警方介入偵辦後，今年3月11日發動搜索約談，檢方認定黃涉嫌詐欺取財、加重詐欺取財等罪，偵結起訴。

檢方表示，黃至今始終否認犯行，偵查中一再悖於卷證呈現的客觀事實，金錢觀、價值觀、道德觀偏差，明知財務狀況已揮霍無度千瘡百孔，仍大肆吹噓、空言謊騙，詐取以小本經營甜品生意的被害人一生積蓄，其中還有多人聽信黃話術，貸款支付加盟金，最終血本無歸、面臨經濟困境及精神痛苦。

黃得手後無視被害人乞求履約，將不法所得揮霍花用、滿足私慾，被害人發現後，還以羞辱、恫嚇方式對待，面對確鑿事證不斷抵賴，未有一絲悔意，建請法院處以合併執行20年以上徒刑；黃未來將面臨重刑，有強烈逃亡動機，建請法院續予羈押。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

賓士 廣告 甜點 詐騙

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