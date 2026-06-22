台中港25年老司機一時疏忽…不知輪胎工在車底換胎輾碎頭釀一死

台中市江姓男子在3年前受同事之託，駕駛一輛停在台中港碼頭的拖車去加油，但啟動車輛時，未注意同時間賴姓輪胎行員工正在車底更換輪胎，車輪輾過賴男頭顱致死，江辯稱不知有人在車底作業。一審依過失致死罪，判刑10月，全案上訴後，二審認江符合自首，改判8月徒刑，仍可上訴。

檢警調查，江姓男子是一間運輸公司的主管，在2023年11月22日下午3時許，江男受周姓同事之託，替一輛拖車加油，但同時間，周男又聯絡輪胎行賴姓員工，替該輛拖車換胎，賴男駕駛小貨車停靠於拖車右後側，牽引管線入車底，並以千斤頂頂高輪軸後，鑽入車底作業。

江男有多年駕駛經驗，依規定起駛前應詳查車輛四周、車底及輪胎有無障礙或人員，當日是晴天、光線充足，無不能注意的狀況，但仍疏未查看，即啟動拖車，導致賴男頭面部遭重車輾壓，顱骨碎裂骨折，當場死亡。

台中地院審認，江男駕駛經驗豐富，已持有普通聯結車駕照長達25年，理應嚴守行車規則，卻一時疏忽釀成21歲年輕人命喪車底，被害人家屬痛失至親；雖江男於偵查、審判中都坦承犯行，但雙方調解因條件差距懸殊，未能成立，依過失致死罪，判刑10月。

江男認量刑過重，上訴台中高分院，江男上訴主張，他是受同事之託，代為加油，同事也未告知已委託輪胎行換胎，被害人在作業時也沒有告知，請求輕判。

二審審認，一審漏未審酌江男事發後主動報警、符合自首要件，依刑法第62條前段規定，應予減輕其刑，因此撤銷原判決，改判8月徒刑，仍可上訴。