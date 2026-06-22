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西門町停車場砍腳筋 2男自首仍判刑3年2月、2年8月

中央社／ 台北22日電

幫派幹部賴姓男子去年12月間在台北西門町停車場遭人砍腳筋，涉案徐姓、王姓犯嫌立刻打電話自首。北院今天依重傷害未遂罪，分別判2人3年2月徒刑、2年8月徒刑。可上訴。

檢警調查，徐男是某幫派「南萬華教父」已歿高姓男子的乾兒子，與賴男並不相識，但認定高男過去遭人毆打導致跛腳是賴男所主導。

去年12月1日下午近2時，高男告別式後，徐男夥同王男在台北市萬華區中華路停車場圍堵賴男。王男先以辣椒水噴灑賴男，並徒手架住賴男，徐男手持開山刀砍殺賴男雙腿，徐男、王男見目的得逞立即自首報警、通知救護車，警方到場逮捕2人，移送台北地檢署。檢察官訊問後，將2人聲請羈押禁見獲准。

賴男經送醫急救，診斷受有右側外踝及距骨開放性骨折、阿基里斯腱及腓骨長短腱完全斷裂、小腿肌肉斷裂等傷害，因就醫救治，尚未導致下肢毀敗或嚴重減損機能的重傷害結果。

北檢今年1月間偵查終結，認定徐男為乾爹報仇找王男犯案，依刑法重傷害未遂罪嫌起訴2人，並將2人移審台北地方法院。

北院今天一審宣判，依重傷害未遂罪判處徐男有期徒刑3年2月、王男有期徒刑2年8月。尚未說明判決認定的犯罪事實及量刑理由。

西門町 停車場 乾兒子 幫派

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