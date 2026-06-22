父入贅早逝沒登記結婚遭叔叔拒認 姊妹靠DNA奪回遺產繼承權

新竹何女與妹妹因祖父遺產繼承問題與3名叔叔對簿公堂。姊妹倆主張，亡父當年入贅何家舉辦婚禮，雖沒有辦理結婚登記，但依法仍是合法夫妻，主張2人有資格繼承遺產，但叔叔們不認帳。新竹地院審理後，採信婚宴證詞及DNA鑑定結果，確認姊妹倆繼承權存在。

判決書指出，何女母親何婦與林男於1978年間依當時習俗舉辦婚禮，雖未辦理結婚登記，但婚後共同生活。林男後來因車禍過世，當時何婦還懷有次女。由於當年受到入贅等傳統觀念影響，兩名女兒的戶籍資料並未登記林男為父親。

何女表示，祖父過世後留下遺產，由伯叔輩處理。多年來家族成員都知道她們是林男的女兒，逢年過節也曾陪同母親返回香山老家探親。直到2024年間，她們向叔叔提出自己也有繼承權時，卻遭到否認，因此提起訴訟確認繼承權。

叔叔們則辯稱，當年的婚宴是在女方住家附近舉辦，家族長輩並未參加，認為不足以證明雙方已合法結婚。此外，姊妹倆戶籍上沒有登記父親姓名，也未證明與林男有血緣關係，因此不具繼承資格。

法院調查，何婦妹妹出庭作證表示，當年婚禮在台北市士林區住家對面的活動中心舉辦，雙方親友、媒人均有到場，附近鄰居也都知道兩人結婚，甚至家家戶戶都收到喜餅。

法官認為，依1978年當時的民法規定，結婚只要有公開儀式及2名以上證人見證即可成立，不一定要辦理結婚登記，因此認定兩人的婚姻關係有效存在。

另外，姊妹倆提出DNA鑑定報告，結果顯示她們與叔叔間具有明確叔姪血緣關係。新竹地院認定，兩人確實是林男的婚生女，依法可代位繼承已過世父親應繼承的祖父遺產，判決確認其繼承權存在。