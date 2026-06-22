印鑑早銷毀卻被蓋在遺產協議書 男控手足偷刻章這原因敗訴

新竹李男與4名手足因父親遺產分割問題對簿公堂，李男主張自己印鑑早在2012年銷毀，卻出現在同年簽署的遺產分割協議書上，認為兄弟姊妹未經授權重製印章，提告求償3萬。法官認為，李男未能證明手足有違法重製印章行為，駁回請求；李男不服上訴，二審仍敗訴。

李男主張，自己用於辦理印鑑證明的印章已於2012年4月24日遭銷毀，因此同年5月3日遺產分割協議書上的印文不可能出自原印章，認為4名兄弟姊妹涉嫌未經授權重製印章，侵害其權益，提告求償3萬及利息。一審法官認為李男未能證明手足有違法重製印章行為，駁回請求。

李男不服上訴，他指其配偶陳女曾在另案家事訴訟中證稱印章已銷毀，屬法院職務上已知事實，無須再舉證。他認為，既然鑑定結果顯示遺產分割協議書上的印文與印鑑證明相同，就代表有人在印章銷毀後重新製作印章，原審卻未採信且錯誤分配舉證責任。

不過合議庭指出，原審已調查法務部調查局文書暨指紋鑑識實驗室鑑定結果，認定遺產分割協議書上的印文與李男印鑑證明上的印文相同。法官認為，若是重製印章，通常難以在印文形體及細部紋線特徵上完全一致，且李男在知悉遺產分割內容後，並未立即提出異議，也與一般常情不符。

法官認為，李男提出的上訴理由，主要是在爭執事實認定及證據判斷，並非小額訴訟上訴程序可審查的違法事項，因此認定原審判決沒有適用法律錯誤，駁回上訴，全案確定。