詐騙投資人加盟芋圓店 男子遭求刑20年

黃姓男子因熟悉製作芋圓流程，開設甜品公司並在臉書放加盟廣告，詐騙投資人簽加盟契約及向銀行詐貸，士林地檢署今天依加重詐欺等罪起訴黃男，並具體求處20年以上徒刑。

檢警調查，黃男因家族在新北市開製作芋圓工廠多年，熟悉流程，後續自開公司創立甜品品牌，先於民國111年、112年間以不實資料向2家銀行詐貸，並自113年起在臉書（Facebook）架粉絲專頁及投放加盟投資廣告。

檢警查出，黃男邀約多名投資人入股甜品公司、開設芋圓店，佯稱保證獲利並提供加盟創業輔導、設備、原料供應等一條龍式服務，導致10多名投資人受騙。黃男收到款項後，用以購買名車及挪為私用，並未實際從事經營事業。

檢方統計，黃男詐貸、詐欺投資人加盟款、業者工程款、營業設備費用等，總計詐騙新台幣2079萬餘元，今天依加重詐欺等罪起訴黃男。

檢方指出，黃男迄今仍矢口否認所有犯行，為了滿足私慾一再以大肆吹噓、空言謊騙等方式，詐取想要小本經營甜品生意勉為營生的被害人一生積蓄，偵查期間面對事證確鑿亦不斷抵賴，未有一絲一毫悛悔真意，

檢方表示，審酌黃男罄竹難書的無賴行徑及毫無悔意的犯後態度，建請法院處以合併執行有期徒刑20年以上刑期，以昭法治。另外，黃男在偵查期間遭檢方聲押獲准，檢察官也請法院繼續羈押。