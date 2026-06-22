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高雄機車騎士無照拒測累罰百萬未繳 壽險遭解償還

中央社／ 高雄22日電

楊姓機車騎士3度無照且拒酒測遭罰新台幣110萬多元未繳，其壽險保單遭行政執行署高雄分署解約追回69萬元。高雄分署表示，壽險保單解約金為強制執行標的，違者勿抱僥倖心態。

法務部行政執行署高雄分署今天指出，高雄一名楊姓男子於民國109年至113年間，3度無照騎機車遭警察攔檢後，皆拒絕酒測，遭高雄市交通局交通事件裁決中心開3張罰單，合計裁罰110萬4000元，並終身不得考領駕照，但楊男始終未繳罰款。

案件移送至行政執行署高雄分署執行，分署人員發現楊男名下僅有一台車齡近30年的老舊車輛，且無薪資收入，其銀行帳戶也無任何存款可供扣押。

經執行人員擴大範圍清查楊男財產，發現其在某保險公司投保一筆具儲蓄性質的終身壽險，該保單解約金達69萬元，執行人員便對保險公司核發扣押命令，禁止義務人解約及變更要保人或受益人。

高雄分署提到，在強制解約前，書記官曾多次通知楊男到場，給其陳述意見及提出清償方案的機會，並考慮楊男屢次酒駕與拒測可能隱含成癮問題。書記官還前往楊男住居所進行現場訪查，將酒癮戒治宣傳單交給其家屬委託代轉，希望從源頭協助楊男改善違規行為。

高雄分署表示，由於楊男遲未繳款且無法提出有效還款計畫，高雄分署依法核發執行命令，強制解除該筆保險契約，並收取69萬元解約金，用以清償其積欠罰單。

高雄分署提醒，壽險保單解約金為法律許可強制執行標的，違規者切勿抱持僥倖心態，以為名下無房產或存款即可規避繳納。另外，高雄分署會持續將酒駕及毒駕等重大交通違規行為，列為年度交通專案執行重點，以維護用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄 罰單 保單

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