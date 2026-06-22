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不滿車禍賠償金額 女調解怒嗆「我要開車撞你女兒」下場曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹曾女因丈夫車禍被撞成重傷，雙方在區公所調解時爆發衝突。曾女不滿賠償金額，竟當場對肇事王女父女嗆聲：「我要開車撞你女兒」、「我寧願178萬不要了，我要開車撞她」，兩人心生畏懼報警提告。新竹地院審理後，依恐嚇危害安全罪判處曾女拘役10日，緩刑2年。

判決書指出，曾女丈夫於2024年12月21日在新竹市香山區中華路五段與美山路口與王女發生車禍。另案判決認定，王女駕車變換方向時未注意後方機車，導致鄭男閃避不及撞上倒地，造成第一、第二頸椎骨折、頸椎椎間盤破裂突出併神經壓迫，以及右手、右膝等多處骨折及脫位傷勢，王女因此被依過失傷害罪判刑。

雙方後續因賠償問題進入調解程序，今年5月22日上午，曾女陪同丈夫前往香山區公所調解，現場除王女及其父親外，還有保險業務員及調解委員在場。

調解過程中因賠償金額未能達成共識，曾女情緒失控，當場向王女父女表示「我要開車撞你女兒」、「我寧願178萬不要了，我要開車撞她，撞到跟我先生一樣」等語，王女及其父親因心生畏懼報警提告。

檢方偵辦時，曾女坦承曾說出「如果我給你178萬元把你女兒撞成這樣你要嗎」等語。除被害父女指證外，現場保險業務員及2名調解委員也證稱曾女曾出言恐嚇，相關事證明確，檢方依法起訴。

法官認為，曾女在正式調解程序中未能理性處理糾紛，反以言語威脅他人，已構成恐嚇危害安全罪。考量她坦承犯行，並已取得王女父女原諒，雙方完成調解，被害人也同意給予緩刑機會，最終依恐嚇危害安全罪判處曾女拘役10日，緩刑2年。

新竹曾女因丈夫車禍被撞成重傷，雙方在區公所調解時爆發衝突。曾女不滿賠償金額，竟當場對肇事王女父女嗆聲：「我要開車撞你女兒」。示意圖／Ingimage
新竹曾女因丈夫車禍被撞成重傷，雙方在區公所調解時爆發衝突。曾女不滿賠償金額，竟當場對肇事王女父女嗆聲：「我要開車撞你女兒」。示意圖／Ingimage

車禍 新竹 恐嚇

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