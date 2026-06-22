陸配直播拍攝小學生挨告 議員許淑華被控誹謗不起訴

台北市議員許淑華去年收到網友陳情直播主拍攝民生國小學生，委由助理告發違反個資法。直播的陸配劉女獲不起訴，並指控許與助理涉提供露臉照片給媒體報導新聞，提告誹謗等罪。台北地檢署認為，2人未提供露臉照片，告發目的是為了讓人民放心，給予不起訴處分。

劉女稱，他在民生國小旁人行道直播是分享日常生活，卻遭告發竊錄他人非公開活動等，地檢署不起訴，她是無辜的，許淑華涉嫌將她的臉部照片提供給新聞媒體報導「家長怒：孩子不是背景布景！從北市民生國小到全台 中國抖音直播監控台灣校園！」，提告議員、助理2人提告違反個資法、誹謗、誣告等罪嫌。

許淑華供稱，提供給媒體的照片是有遮隱的，他和助理都沒有將露出臉部的照片提供給新聞媒體，不清楚報導怎麼會有露臉照片。

檢方追查，監視器畫面顯示劉女在學校人行道、斑馬線來回走動約12分鐘，畫面可以導護人員、家長、孩童身影，2025年5月15日許淑華辦公室收到網友陳情訊息，「剛剛民生國小的導護媽媽提供以下畫面，這位中國的直播主在拍民生國小學生上課，這個可以直接報警嗎...」，許淑華委託許姓助理至警局告發，也在臉書發表此事貼文，並附上遮隱過後的照片。

檢方認為，許淑華的目的是為了讓松山區人民放心，未刻意陳述不實事項，難認有非法利用個資或誹謗犯行，本案未遮隱的新聞照片非許淑華提供，許與助理犯罪嫌疑不足，給予不起訴處分。