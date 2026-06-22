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台大畢業實習律師酒駕撞死人 賠1200萬想免關…仍判4年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台大法律系畢業的實習律師鄭皓文（原名鄭兆宇）3年前參加事務所聚會，酒後駕賓士車返家時超速撞死高姓男子。一審依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪判7年6月徒刑，鄭賠償家屬1200萬元和解，二審改判4年6月徒刑。案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

鄭皓文（29歲）2023年5月5日晚間和同事到台北市光復北路用餐，再到忠孝東路五段KTV續攤，翌日凌晨1時許醉倒街頭，凌晨5時鄭搭計程車到賓士車停車處自行開車回家，行經萬芳交流道往木柵路出口時擦撞路邊，車子失控飛過分隔島波及3輛轎車，高（54歲）的車遭撞毀，重傷不治。

一審國民法官庭審理時，檢察官指鄭肇事時速84公里，酒測值達每公升0.83毫克，超過標準值3倍，實習律師知法犯法，對被害人家屬造成永難彌平的損失，犯罪手段及惡性甚大，所生危害至鉅。鄭稱肇事後頭部受創，很多事情記不清楚，平常很少開車，還說因迫於職場無奈、力求表現而飲酒。

一審考量鄭犯罪危害至鉅，判7年6月刑。鄭上訴，律師指一審時聲請調查量刑的證據都沒調查，並引「李佳修酒駕案」類比，指李家庭支持、社會復歸條件都不如鄭，定讞刑度僅5年6月；鄭去年2月與被害家屬達成調解，並賠償1200萬元完畢，希望能獲得緩刑。

告訴代理人開庭則說，鄭到靈堂跪拜卻還記得拍照，舉措只是想求輕判，所作所為是「強迫被害人原諒」，達成調解應至多減一年刑度。

二審認為鄭一審判決後才達成調解及給付賠償完畢，一審來不及審酌而撤銷改判，但酒駕不值得同情，無從依刑法第59條「情堪憫恕」條款減刑，鄭另指原判決關於科刑事項的認定及程序上違誤也無理，判決鄭4年6月徒刑。

案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

實習律師鄭皓文（原名鄭兆宇）酒後駕駛賓士車，超速撞死高姓吊車司機。圖／聯合報系資料照片
實習律師鄭皓文（原名鄭兆宇）酒後駕駛賓士車，超速撞死高姓吊車司機。圖／聯合報系資料照片

酒駕 台大 律師 最高法院 被害人

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