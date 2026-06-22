不實申報VOCs排放 彰化2凹版印刷廠遭追繳空汙費7663萬元

彰化縣環境保護局從2024年起，已成功在員林市及大村鄉分別查獲兩家凹版印刷業者涉嫌長期短報揮發性有機物（VOCs）排放量，藉由不實申報空氣汙染防制費規避法規，企圖獲取不當利益，除由檢方起訴外，環保局經重新核算後，並已追繳空汙費7663萬元。

環保局表示，自2024年起， 即運用環境部「空汙費暨排放量申報整合管理系統」，針對高風險產業進行大數據分析，優先鎖定大量使用含有害物質有機溶劑的工廠，逐一比對空汙費申報資料、原物料使用量、操作許可證內容、物質安全資料表及現場查核結果。

環保局經深入勾稽，發現員林市及大村鄉兩家凹版印刷工廠，疑似長期低報原物料使用量，導致VOCs排放量及空汙費申報明顯失真，大村鄉業者更屢遭附近居民檢舉空氣汙染問題，環保局報請彰化地檢署指揮，聯合警方及環保等單位蒐證稽查。

稽查人員分別到現場查扣企業申報資料、原物料進銷存紀錄及相關會計帳冊，並與空汙費申報系統資料進行交叉比對，確認業者涉及蓄意不實申報空汙費，已涉嫌違反空氣汙染防制法，分別由地檢署提起公訴，其中大村鄉業者已被勒令停工。

稽查人員稽查員林市業者時，還查獲一份疑似委由環保代書為因應環保稽查的「教戰手冊」，內容明載當環保局到廠稽查時，才開啟抽風氣罩及污染防制設備等指示，顯示業者平時未依許可內容正常操作設備，僅在稽查時臨時應付。

環保局隨即運用火焰式離子偵測器（FID）進行全廠區檢測，發現廠房後方屋頂設有非法排放口，藉由繞流方式直接排放廢氣，同時查出蓄熱式焚化爐前端設備破損，造成未經妥善處理的汙染氣體逸散。檢測結果顯示，所排放的有害空氣汙染物甲苯濃度換算排放量高達每秒0.9公克，遠超過法定標準每秒0.615公克，已構成空汙法所稱「情節重大」違規，依法裁處228萬元罰鍰，更勒令停工改善。

環保局強調，空氣汙染防制除了PM2.5外，臭氧也是重要管制項目，而工業製程中使用含VOCs有機溶劑所產生的排放，正是臭氧形成的重要前驅物之一。為有效掌握汙染源，彰化縣已在全縣26個行政區布建500台空氣品質感測器，全天候監測環境數據，並結合AI智慧判煙系統、無人機巡查及大數據分析等科技執法工具，提高查緝效率。呼籲業者務必依法申報並確實操作污染防制設備，切勿以假申報、暗管排放或規避查核等方式挑戰公權力，否則將面臨嚴厲處分與法律責任。

彰化縣員林市及大村鄉兩家凹版印刷業者涉嫌長期短報揮發性有機物（VOCs）排放量，藉由不實申報空氣汙染防制費規避法規，獲取不當利益，稽查人員入廠稽查。圖／環保局提供

彰化縣員林市及大村鄉兩家凹版印刷業者涉嫌長期短報揮發性有機物（VOCs）排放量，藉由不實申報空氣汙染防制費規避法規，獲取不當利益，稽查人員入廠稽查。圖／環保局提供

彰化縣員林市及大村鄉兩家凹版印刷業者涉嫌長期短報揮發性有機物（VOCs）排放量，藉由不實申報空氣汙染防制費規避法規，獲取不當利益，稽查人員入廠稽查。圖／環保局提供

彰化縣員林市及大村鄉兩家凹版印刷業者涉嫌長期短報揮發性有機物（VOCs）排放量，藉由不實申報空氣汙染防制費規避法規，獲取不當利益，稽查人員入廠稽查。圖／環保局提供

彰化縣員林市及大村鄉兩家凹版印刷業者涉嫌長期短報揮發性有機物（VOCs）排放量，藉由不實申報空氣汙染防制費規避法規，獲取不當利益，稽查人員入廠稽查。圖／環保局提供