恐嚇長榮集團老臣判3年10月入獄 張國政連襟申請假釋結果出爐

長榮集團2018年因經營權爆發黑槍恐嚇案，時任長榮國際監察人謝國獻為協助姊夫、長榮集團三子張國政對抗大哥張國華，被控以假車禍、開槍方式對付張榮發基金會老臣，判有期徒刑3年10月確定，謝發監執行，日前申請假釋，矯正署審議後駁回。

謝國獻一審判刑8月，得易科罰金，二審認為，謝犯2個個資法，2罪應執行刑3年10月，謝上訴被最高法院駁回，判刑確定。

謝國獻2024年5月入監，目前在宜蘭監獄服刑，他日前申請假釋，矯正署假釋審議委員會審查認為，謝有公共危險、誣告罪等前科，再犯個人資料保護法案，造成被害人身體傷害及心理壓力，也沒有與被害人和解，駁回假釋申請案。

長榮創辦人張榮發2016年1月過世，謝國獻2018年12月為了幫張國政奪權，與國民黨籍新北市永和區永樂里長許政鎧擬定「不要出人命、假車禍、打斷牙、弄瞎、拍裸照、淋汽油」等策略對長榮集團老臣柯麗卿等人下手。

2018年12月11日，柯麗卿於出席張榮發基金會董事會途中，遭假車禍攔下，歹徒持鎮暴槍對她噴辣椒水，其後，基金會董事長鍾德美也被黑道恐嚇，指若她不辭職，不只住家會被放火，她還會被拍裸照，另名老臣戴錦銓則遭「黑衣人」跟蹤，讓董事會經多次改選仍無法完成。

許政鎧被法辦後，審理時向檢察官認罪，供出謝國獻才是主謀，指證謝國獻提供柯麗卿等人的照片及行蹤等個人資料並支付費用，檢警查辦，自謝國獻的電腦中還原被刪除資料，發現有柯麗卿等人的車號、上班時間、行蹤軌跡等資訊，查出謝犯罪。