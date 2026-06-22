博士生役男擅改出境許可日闖關 國境大隊識破送辦

移民署國境事務大隊今天表示，某大學博士班學生獲選為出國交換生，依法申請後核准於5月17日出境，因臨時變更行程欲提前離境，竟自行將日期改為16日，遭留置調查後函送法辦。

國境事務大隊發布新聞稿表示，某大學博士班學生曾男（26歲）獲選出國交換生，原本已依法申請役男出境許可，並核准於5月17日出境，因臨時變更行程計畫提前一天離境，但曾男卻未循正常程序申請變更，竟自行將核准通知單上日期以影像處理軟體擅自更改為5月16日，再重新輸出企圖矇混通關。

國境事務大隊說，移民官執行出境證照查驗時，透過系統比對發現文件所載日期與官方核准資料不符，當場識破偽造行為。曾姓役男坦承自行修改文件內容，全案經訊問並製作筆錄後，已函送桃園地方檢察署偵辦，曾男最終也未能出境。

移民署國境事務大隊大隊長林清芬指出，役男出境核准通知單屬具法律效力的特種文書，未經授權塗改、變造均可能觸法，呼籲役男如遇行程變更，應循正常程序洽原申請單位協助辦理變更或重新核發文件，切勿心存僥倖自行修改，以免影響自身權益並負擔刑責。