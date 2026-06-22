酒駕父子檔欠罰鍰都不繳 老父為「保祖產」代子還債

李姓男子積欠酒駕罰鍰、稅費不繳，移送法務部行政執行署台北分署執行；執行官查出他在台北市萬華區有不動產加以查封，李驚覺前往分署辦理繳款，發現兒子也欠酒駕罰鍰，他幫兒子辦了分期付款，並自願接受酒癮治療轉介。

李姓男子2018年4月因酒駕違規被裁處6萬元罰鍰，另於歷年欠繳汽機車排氣檢驗費、機車燃料使用費等，移送台北分署執行。

執行人員清查發現李名下無任何存款，2輛自用小客車也因年份老舊且牌照註銷而無執行實益，執行案一度膠著，執行人員調查李的財產資料，發現李在萬華區擁有一處祖產，隨即函請地政事務所辦理查封登記。

不過，李未居住在萬華，對財產查封全然不知，直到銀行通知房產火災及地震險須續保告知房產遭查封，李驚覺事態嚴重。

台北分署說，李感受到執行壓力，本月趕赴台北分署一次繳清欠款，在執行人員與李訪談過程中，李知道兒子也因酒駕違規遭移送執行，雖辦理分期繳納，但未按期履行，他為求徹底解決問題並撤銷房產查封之事，承諾「子債父還」。

李表示願代兒子清償欠款，並和執行人員約定每月替兒子繳納1萬元，確保今年底前全數繳清，此外，李有感酒駕危害公共安全，同意由台北分署轉介至酒癮治療機構治療。

台北分署表示，酒駕威脅公眾生命財產安，將持續針對酒駕、毒駕等惡意欠費案件採取扣押存款、薪資甚至查封不動產等強力執行手段。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康