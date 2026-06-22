酒駕父子檔欠費不繳 台北分署查封房產才火速清償

行政執行署台北分署今天表示，李姓義務人107年酒駕違規及欠繳各項規費逾期不繳，經查封他位在萬華區的房產後，李男當場一次清償欠款，更主動「代子還債」，並接受酒癮治療轉介。

法務部行政執行署台北分署發布新聞稿表示，為貫徹「酒駕零容忍」政策，維護交通正義與用路人安全，近期加強執行車輛相關稅費罰鍰的「交通專案」。

根據新聞稿，李男於民國107年4月因違規酒駕被裁罰新台幣6萬元，另歷年欠繳汽機車排氣檢驗費、機車燃料使用費等，總計金額約6萬7000元，因逾期未繳而移送台北分署執行。執行人員經清查發現李男名下無任何存款，兩部自用小客車也因年分老舊且牌照註銷而無執行實益，導致全案一度陷入膠著。

台北分署表示，經深入調查李男財產資料，發現他在萬華區擁有一處房地，隨即函請地政事務所辦理查封登記。李男並未居住該處，原本不知財產遭查封，直到銀行通知該房產的火災及地震險須續保時，告知房產遭查封，李男才驚覺事態嚴重，於今年6月間趕赴台北分署，當場一次繳清所有欠款。

台北分署表示，執行人員在訪談中發現，李男之子也因酒駕違規遭移送執行，且先前辦理分期後未能按期履行。李男為求徹底解決問題並撤銷房產查封，當場承諾願代兒子清償欠款，並約定每月繳納1萬元，確保於年底前全數繳清。此外，李男也同意由台北分署轉介至酒癮治療機構進行評估與治療。

台北分署嚴正呼籲，酒駕行為嚴重威脅公眾生命財產安全，切勿心存僥倖，台北分署將持續針對酒駕、毒駕等惡意欠費案件，依法採取扣押存款、薪資、甚至查封不動產等強力執行手段，以彰顯社會公平正義並捍衛用路安全。民眾若有經濟困難，應主動聯繫並申辦分期繳納，切莫等到財產遭強制執行才後悔莫及。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康