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領愛心便當、當街嗆警惹議…前法官「兼職當律師」 判罰1年俸

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台南地方法院前法官施志遠曾因多次領愛心便當、當街與警察對槓惹議，他在職期間提供梁姓律師法律意見、代為撰寫書狀，甚至提供案件當事人法律諮詢並收費，而被送懲戒並建議免除法官職務，不得再任用為公務員。懲戒法院職務法庭今判決罰款最後月俸給總額一年，約逾140萬元，可上訴。

施志遠被爆2020年每周至一家海產店領取免費愛心便當，2022年因妻子違規改裝機車頭燈被警方開單，到場與警察當街理論，被批「耍官威」，施2023年3月1日離職轉任律師至今。

法評會指出，施志遠2022年11月至2023年2月期間，在10件刑事、民事或行政訴訟案件中，提供梁姓律師法律意見、代為撰寫書狀，或是轉介案件賺取報酬，又或提供當事人法律諮詢、預先收取委任律師費用等。

施志遠向法評會表示，他和梁是國中同班同學，當時因不當言行被媒體大幅報導、函送法評會、職務評定為不良好，而萌生轉任律師的念頭，才會和梁詢問、討論相關工作內容。他當初為了便宜行事，才會提供案件審理經驗。

施指出，他在離職前10天都還在開庭、宣判，沒有因為要離職，而和律師合作，或兼職律師業務、拓展業務，也沒有必要，他會提供梁建議，單純是基於朋友關係，他也否認代為撰狀，只是基於朋友情誼提供法律意見。

法評會認為施志遠違反法官法、法官倫理規範，情節重大，若僅剝奪或減少退休金及退養金、罰款、申誡，無異容認在職法官若有違規執行律師業務牟利，僅需受較輕處分即可離職改任律師，司法公信力將嚴重受損，建議免除法官職務，不得再任用為公務員，以昭警惕。

職務法庭開庭時，施志遠曾表示因父母在宮廟當志工，也幫忙照顧他的孩子，他去接送小孩時，父母「可能會把一些剩餘的便當提供給我」，而改裝車事件，後來打行政訴訟，罰單也撤銷，兩起事件登上新聞版面，讓他萌生離職之意，還說庭長曾兩度退他離職信，要他「不要灰心」，說到激動處，施當庭落淚。

面對審判長詢問提前收取報酬的原因，施解釋梁姓律師是他好朋友，得知他選擇離職，怕他沒有收入、沒錢繳房貸，加上「律師都先收報酬」，對方先提供金錢供他開業運用，但他還沒實質從事律師工作。

施聲稱他離職前4個月的結案數比收案數還多，並秀出「捐贈100個便當」的投影片等，表示想要幫助弱勢、協助被害人，並以在野法曹的身分繼續努力。施還投影律師事務所的「Google 評論」，證明他的表現，對於「預收報酬」一事他非常抱歉。他說，沒有用法官的名義招攬案件，也想繼續當律師。

台南地方法院前法官施志遠。圖／聯合報系資料照片
台南地方法院前法官施志遠。圖／聯合報系資料照片

律師 便當 警察 離職 法官

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