控陸配在國小旁直播拍學生挨告 許淑華獲不起訴

陸配劉姓女子去年被控在台北市某國小旁直播、拍攝學生，警方依妨害秘密等罪送辦。劉女指控，台北市議員許淑華及助理許譽騰提供她的露臉照片給媒體等，提告誹謗等罪。北檢今天將全案不起訴處分。

民進黨台北市議員許淑華去年5月中在臉書（Facebook）粉絲專頁發文表示，她收到家長反映在台北市民生社區一帶，疑有中國抖音直播主狂拍小學生，且畫面除出現在台灣現場直播的字詞，還介紹學校周邊環境，遭現場家長、志工阻止仍屢勸不聽，直到聽到要報警才關掉直播。

警方調閱相關監視器畫面循線追查，查出涉案者為居住在學校附近的52歲劉姓陸配，並通知到案說明。劉女供稱，只是透過直播分享在台生活日常，以及當地風土民情，並無不法。北檢調查發現，劉女直播的內容，與一般記錄日常生活而在步行中隨興拍攝的常態相符，將她不起訴處分。

劉女指控，許淑華以不詳方式取得她持自拍棒並裝設手機攝錄的照片後，未經她的同意或授權，將露出她臉部的照片提供給新聞媒體，許譽騰也據此向警方提告，2人涉嫌誹謗、誣告、違反個人資料保護法等罪。

檢察官認為，許淑華、許譽騰基於公益考量，將劉女的臉部照片遮隱，向大眾表示已協助提出告發，目的僅為使松山區的人民放心，並非以損害劉女利益為目的，亦未刻意陳述不實事項，且新聞媒體的露臉照片並非許淑華提供，今天將2人不起訴處分。