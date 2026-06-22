親生母教唆男友打遍兒全身 「其他孩子還小」兩人獲緩刑

高雄8歲男童因在校調皮被陳姓母親和許姓同居人施虐，直到學校老師發現男童身上有不明傷勢才曝光。橋頭地院審理後，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判許男10月徒刑、陳女6月徒刑，兩人上訴後，高雄高分院考量兩人還要扶養其他幼子，刑度不變，但給予緩刑3年確定。

判決指出，陳姓女子與從事水泥業的許姓男子為男女朋友，陳女帶著與前夫所生的8歲大男童與許男同居。前年8月底，許男不滿男童不服管教，便在燕巢住處揮舞掌摑，甚至抄起掃把的鋁製長柄，朝男童四肢與臀部猛力鞭打，造成男童全身有條狀瘀傷。

隔年2月間，陳女接到學校老師電話，發現男童在學校欺負同學，追問男童卻被頂嘴，當場打電話給許男，要許男回家教育男童。

許男趕到陳女住處後，當陳女面要男童高舉置物籃罰站、對其彈捏耳朵、丟鞋，最後更拿釣竿抽打男童四肢，隔天老師發現甲童傷痕累累，通報社會局驗傷，兩人施虐情節才曝光，男童也被緊急安置。

橋頭地院審理時，許男、陳女坦承施虐，法官依據成年人故意對兒童犯傷害罪，判許男10月徒刑、陳女6月徒刑，均不得易科罰金。

兩人不服上訴，許男主張是男童在學校和同學起衝突，他多次溝通後仍講不停，才會處罰男童，但他並沒有打很大力，願意跟男童道歉、陳女則說她只是請許男幫忙，是管教過當，如果需要可以跟兒子道歉。

但高雄高分院合議庭檢視男童驗傷報告，發現男童傷勢從右臉頰、雙側大腿到小腿，都有棍棒、釣竿抽打留下的深色條狀痕跡，兩人對男童的管教已超出必要的懲戒範圍，陳女身為親生母親，目睹許男對兒子施暴，導致孩子即便被安置，一聽到要視訊、電話都留露恐懼。

合議庭綜合事證，認為一審量刑無誤，不過考量兩人家中還有其他未成年子女需要扶養，兩人是因孩子偏差行為而導致管教失當，非無端對男童施暴，若兩人入監反肇生更多家庭與社會問題，刑度維持不變，另宣告緩刑3年，並接受20小時親職教育輔導，以啟自新。

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