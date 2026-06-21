罰不怕？工程公司負責人租農地 明知「僅能農用」卻堆砂石廢土遭判刑

高雄市鳳山區曾姓工程公司負責人租用台南市玉井區的二筆農地，明知農地僅能農用、從事農作，結果他卻堆置砂石、石塊、廢棄土及停放砂石車、怪手；台南市府連續裁罰4次共42萬元，命限期恢復原狀，曾置之不理，台南地院將曾依違反區域計畫法判刑2月。可上訴。

判決書引用台南地檢署聲請簡易判決處刑書指出，高雄市鳳山區一間工程有限公司的曾姓負責人，看上台南市玉井區李姓農地所有人的二筆土地後，明知其土地分區為一般農業區，依法僅能從事農作、農舍及農作產銷設施等容許使用項目或許可使用細目行為。

曾在2021年4月、2022年9月先後租用李的二筆農地，未告知李即陸續堆置砂石、石塊、廢棄土及停放砂石車、怪手在二筆土地上；台南市地政局以違反區域計畫法為由，2023年7月、2024年8月對曾共裁處9萬元、9萬元、12萬元、12萬元罰鍰。

地政局命曾姓負責人停止一切開發、使用行為，且限期於處分書送達次日起3個月內恢復原狀，曾收受並知悉裁處書內容，仍未遵期恢復土地原狀；案經移送台南市調處偵辦，曾承認犯行，檢察官依違反區域計畫法提起公訴，聲請簡易判決處刑。

法院審理時，曾認罪，審酌其在土地分區為一般農業區二筆土地上堆置砂石、石塊、廢棄土及停放砂石車、怪手，經主管機關限期改善並裁罰後，仍不恢復原狀；兼衡其年紀、素行、犯後態度等，依犯區域計畫法第22條不依限恢復土地原狀罪，判刑2月。