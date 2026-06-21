貿易商烙人討債闖直播公司 亮刀恐嚇「上周才殺過人」二審改判10月

南投縣賴姓商人，前年2月為討債，夥同友人持鐵鎚、利刃闖入債務人經營的直播公司，兩人亮刀狠嗆「這把刀上禮拜才殺過人」，逼迫屋內員工交出債務人下落，被害人嚇得不敢反抗，警方到場將兩人逮捕，檢方依強盜罪起訴，一審認定涉犯強制罪，判刑1年，二審近日審結，改判10月，全案確定。

判決指出，2024年2月17日上午8時20分許，賴男因與黃姓男子有詐賭債務糾紛，找來謝姓友人開車前往黃男位於南投的的直播公司兼住處尋人，因2樓大門上鎖，謝男從窗戶攀爬入內，再開門讓賴男進屋。

賴男持鐵鎚、謝男拿水果刀，控制屋內不知情的周姓、賴姓員工，謝男先將刀插在客廳桌上，恫嚇「你最好打電話給他，叫他出來面對，這把刀上禮拜才殺過人」，砸毀屋內的文昌筆 。

賴、謝二人在屋內四處翻找，不僅拿走載有黃男地址的租賃契約，謝男另在1樓發現2把空氣長槍、48瓶瓦斯鋼瓶及大批鋼珠，隨即將槍彈全數搬至屋外。

警方獲報到場，依現行犯逮捕兩人，檢方依攜帶兇器侵入住宅強盜罪，起訴賴男等二人。

南投地院審理時，賴男辯稱帶鐵鎚僅為防身，未授意謝男恐嚇 ，但法官勘驗監視器發現，賴男全程在場且未制止，認定兩人有犯意聯絡。

法官認為，賴男等兩人搬走槍枝是為防止遭反擊，拿取契約是為尋人，缺乏「不法所有意圖」，不構成強盜罪，改依強制罪論處，審酌賴男未和解且居主導地位，判刑1年 。

賴男認量刑過重，上訴台中高分院，二審根據卷內資料，仍認定賴男涉犯強制罪，但刑度略減，改判10月徒刑，全案確定。