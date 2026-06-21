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金錢豹廚師不滿遭辱持菜刀狂砍同事 更一審認殺人未遂判2年10月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市呂姓男子在金錢豹酒店擔任廚師，3年8月前因不滿遭謝姓同事辱罵，持菜刀狂砍對方，謝男有多處骨折與撕裂傷，呂落網後辯稱，僅傷害無殺人犯意，一審審理時，認定是普通傷害案且已和解，諭知公訴不受理，二審認呂犯行構成殺人未遂，改判2年10月，最高法院去年發回後，台中高分院近日審結，仍認定構成殺人未遂罪，依累犯加重，判刑2年10月，尚未確定。

判決指出，2023年8月3日凌晨4時許，在金錢豹酒店任職廚師的呂男，因不滿工作遭謝男辱罵，酒後自機車取出工作用菜刀埋伏，凌晨5時許，呂男見謝男下班，將其強拉至停車場，抽出菜刀朝謝男頭頸揮砍，謝男倒地後呂男仍繼續揮砍，直到同事聽聞呼救趕抵制止，呂男才罷手離去 。

謝男受有左側肋骨骨折、氣胸及頭胸多處撕裂傷，檢方認定呂男持鋒利菜刀，朝人體致命部位揮砍，依殺人未遂罪起訴。

一審審理時，法官勘驗畫面，呂男在無外力阻擋下主動停手，雙方僅因工作細故爭執，傷勢多在手部非致命部位，認定僅具傷害故意，加上雙方已在審理中和解且撤告，諭知公訴不受理 。

檢方上訴後，二審推翻原見解改論殺人未遂，判刑2年10月，呂男再提上訴，最高法院審理發現，警方盤查前被害人已明確指認呂男，其是否符合「自首」減刑要件尚有疑義，原審未予釐清，撤銷發回更審。

更一審近日審結，重新審酌自首要件與各項事證，認定呂男持刀攻擊要害，確具殺人未遂犯意，法官考量其前有傷害前科屬累犯，綜合犯罪動機與和解狀況，撤銷原判決，依殺人未遂罪判2年10月，仍可上訴。

台中市呂姓男子在金錢豹酒店擔任廚師，涉持刀砍殺同事，更一審依殺人未遂罪論罪。圖／本報資料照
台中市呂姓男子在金錢豹酒店擔任廚師，涉持刀砍殺同事，更一審依殺人未遂罪論罪。圖／本報資料照

金錢豹 殺人未遂 台中市

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