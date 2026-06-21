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中醫師稱喝米醋...見警迴轉逆向離去挨罰18萬、吊照 不服提告法院打臉

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

薛姓中醫師聲稱在家飲用米醋後，因妻子發燒，想開車回中醫診所拿藥；但路上遇到警方臨檢站，他擔心喝米醋會有酒精反應，因此迴轉逆向行駛離去。薛被裁罰18萬元、吊銷駕照，不服提告稱他距離員警還有數百公尺就離去，沒有拒絕停車受檢，法院駁回告訴。可上訴。

判決書指出，薛姓中醫師去年7月13日凌晨0時許開車行經台南市關廟區關仁路時，因見前方有轄區歸仁警分局取締酒駕臨檢點，隨即自內側車道跨越車道線切入外側車道，並向左迴轉至內側車道，緩速倒退後逆向往前行駛離去，員警見狀鳴笛大喊「過來」。

薛未停下，繼續逆向離開，警方以「行經警察機關設有告示執行酒精濃度測試檢定之處所，不依指示停車接受稽查」舉發違規並移送，交通局裁處薛「罰鍰18萬元，吊銷駕駛執照，並應參加道路交通安全講習」，薛不服，向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟。

薛主張，當日晚間在高雄市老家飲用「佛印山米釀」米醋後，原已準備就寢，因配偶發燒，才開車想要前往開設於台南市的中醫診所取藥；行經台86線快速道路臨檢站因擔心飲用米醋可能會出現酒精反應，被上銬受罰，一時驚慌失措，因此掉頭逆向折返駛離。

薛表示，他的行為雖屬不該，但他距離檢定處所尚有數百公尺遠處即折返駛離，當時並無員警做出攔查受檢指示，或不得離開要求；他沒有拒絕停車接受稽查或強行闖越危及員警人身安全。他不構成「不依指示停車接受稽查」處罰要件，且吊銷駕照無法上下班。

交通局主張，薛違規地點前方設置有檢定處所、酒測受檢告示牌，現場停放巡邏車且持續閃爍，甚為顯目；薛竟不依指示停車接受稽查，並逆向迴轉逃避，故意規避酒測，確有行經警察機關設有告示執行酒精濃度測試檢定處所，不依指示停車接受稽查違規行為。

法院勘驗現場薛姓男子後車行車紀錄器影像，警方確於案發時間，在檢定處所設置執行酒精濃度測試檢定管制站；當時員警在路旁手持指揮棒指揮，薛逆向逃逸，員警鳴笛向前跑並大喊「過來」示意停車受檢，薛仍持續離去。

法院認定，薛明知前方有酒測管制站，卻因擔心飲用的飲品恐含酒精成分，因此不依指示停車離去，已構成道管條例處罰要件，所辯顯屬事後卸責之詞，其主張無違規行為，並不足採；所指駕照遭吊銷無法上下班，亦非得據為免罰事由。

法院審酌，吊銷駕照屬羈束性行政處分，主管機關不得就處分與否或其內容行使裁量，亦不容許以個人因素為由請求免罰；交通局相關裁罰，均屬有據，薛訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

薛姓中醫師聲稱在家飲用米醋後，路上遇到警方臨檢站，他擔心喝米醋會有酒精反應，因此迴轉逆向行駛離去；薛被裁罰18萬元、吊銷駕照，不服提告。本報資料照片
薛姓中醫師聲稱在家飲用米醋後，路上遇到警方臨檢站，他擔心喝米醋會有酒精反應，因此迴轉逆向行駛離去；薛被裁罰18萬元、吊銷駕照，不服提告。本報資料照片

中醫 酒精

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