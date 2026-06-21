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殘忍！農夫氣鄰犬咬傷他 重擊狗頭鐮刀割喉放血致死下場曝光

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣簡姓男子務農，在去年初因不滿鄰居飼養的黑狗曾咬傷他，涉以鈍器攻擊黑犬頭部後，持鐮刀朝黑狗頸部狠割，黑狗因血管遭割斷，放血致死，簡男坦認犯行，一審依宰殺動物罪，判拘役50日、併科20萬元，全案上訴台中高分院後，二審以雙方達成和解，改判拘役20天，併科20萬元，全案確定。

判決指出，南投縣簡姓男子因不滿鄰居飼養的黑犬咬傷他，去年4月7日上午10時許，簡男先持鈍器重擊黑犬後，再持鐮刀割頸黑犬，導致黑犬大量失血死亡，鄰居報警後，檢警委由國立台灣大學獸醫專業學院解剖鑑定，發現犬隻除頸部遭利器切割致死外，頭部另有瘀傷伴隨顳肌與顱內積血，研判不排除先遭鈍物撞擊失去知覺後，才遭割頸致死。

簡男在檢警調查時，已坦認犯行，還稱是被狗咬傷才會一氣之下犯下此案，被依違反動物保護法起訴。

南投地院審理時，簡男也認罪，法官審酌，簡男未與被害人達成和解，且犯案手法殘忍，依宰殺動物罪判處拘役50日，併科罰金20萬元，拘役及罰金均得易科折算。

簡男認量刑過重，全案上訴台中高分院，審理前間，簡男與被害人達成和解，二審撤銷原判決，仍認涉犯宰殺動物罪，改判拘役20日，併科20萬元，罰金、拘役都得易科勞役、罰金，全案確定。

南投縣簡姓農夫不滿鄰居飼養的黑狗咬傷他，持鐮刀割頸黑犬致死，二審判拘役20天，併科20萬元確定。示意圖／本報資料照
南投縣簡姓農夫不滿鄰居飼養的黑狗咬傷他，持鐮刀割頸黑犬致死，二審判拘役20天，併科20萬元確定。示意圖／本報資料照

南投縣

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