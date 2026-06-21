放任3犬路上亂竄害女騎士摔車昏迷10月亡 飼主狡辯：她自摔病死

台南市王姓男子飼養3隻小狗，他帶小狗騎車外出竟未繫牽繩，放任小狗在後方奔跑，3隻小狗亂竄侵入橫越至對向車道，導致徐姓女騎士急忙閃避，因此摔車頭部重傷，自此昏迷10個月後不治；法院審理時，王還狡辯徐女是自己摔車病死，依過失致死罪判刑10月。可上訴。

判決書指出，王姓男子飼養土黃色中型犬1隻、黑色中型犬2隻，2024年9月24日晚間6時許，他騎車帶3隻小狗以未牽繫的方式外出，沿台南市官田區中山路1段由東往西方向行駛；3隻小狗一路在他機車後方約2、30公尺車道上跟隨，王隨後左轉進入大隆田生態園區。

王放任3隻小狗自中山路1段由東往西馬路上，亂竄奔走侵入由西往東馬路上橫越車道，當時徐姓女子騎車沿中山路1段由西往東方向行駛，為閃避小狗，緊急煞車致失控倒地，受有頭部外傷併右側硬腦膜下出血，呼吸衰竭呈現昏迷狀態，從此昏迷，依賴呼吸器維生。

徐女送醫後，因頭部外傷後併腦死長期臥床感染，導致肺炎而於去年7月25日不治死亡；徐女林姓母親向轄區麻豆警分局提出告訴，偵訊時，王姓男子矢口否認犯行，辯稱他當時已經左轉從官田園區進去，他的狗沒有經過那裡，徐女是住院生病死亡。

合議庭勘驗監視器影像，確認當時徐女機車接近時，為首土黃色犬隻奔走侵入徐女機車前方而橫越車道，後2隻黑色犬隻亦侵入車道並橫越，徐女閃避為首的土黃色犬隻即有機車傾斜，隨即人車倒地，王對影像經過並不爭執。

合議庭指出，徐女為閃避犬隻而摔車倒地，事實明確；再依據法醫研究所解剖鑑定研判，死亡原因應為騎車自摔造成頭部外傷後併腦死，長期臥床導致肺部感染肺炎死亡，死因起源於車禍外傷，死亡方式歸類於「意外」。

合議庭認為，雖然徐女直接死因為肺炎，但肺炎是因車禍事故所致；即使事故發生時間與死亡時間相距約10個月，死亡結果仍受傷重昏迷、須長期臥床原因貫穿，與事故具有相當因果關係。王辯稱徐女是病死、與閃避犬隻事故無關，並不足採。

合議庭調查，王在法院審理時改口橫越馬路的3隻小狗不是他所飼養，但從監視器畫面，他當天先徒步以未牽繫方式帶著小狗前往機車行拿修理的機車，騎車時小狗始終跟隨在他後方；從他徒步時就跟著的小狗，與橫越車道肇事的小狗毛色相符。

合議庭認定，王確實疏縱飼養犬隻奔走而妨害交通，還辯稱徐女是自行摔車，他不應擔負任何過失責任，所辯顯為卸責之詞，不足採信；王對於犬隻是否會在道路上竄跑妨害交通，全無防免措施，王過失致死犯行事證明確。

合議庭審酌，王身為飼主，放縱犬隻竄跑、穿越道路，對於交通往來安全造成危害甚高，導致徐女發生事故後，長期臥床仰賴呼吸器維持生命，最終仍喪失生命，使家屬痛失至親；兼衡王犯後未見有何悔悟、反省態度，未與家屬達成調解，依過失致死罪判刑10月。