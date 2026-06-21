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幫哥代墊扶養費未料姪女生父是「小王」 嘉義地院判生父母吐回27萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義一名女子婚內與他人發生婚外情並產下一女，夫家人誤以為是自家血脈，丈夫胞妹長達17個月協助照顧並負擔扶養費。直到親子鑑定及法院判決確認孩子並非哥哥親生後，胞妹提告向孩子生母及生父追討代墊費用。嘉義地方法院審理後認定，生父母原本就負有扶養義務，卻未實際負擔相關開銷，因此構成不當得利，判兩人應連帶返還27萬6028元及利息。

判決指出，鄧姓男子與譚姓女子於2017年結婚，譚女在2023年6月生下一名女嬰。雙方同年底調解離婚後，譚女於2024年3月坦承孩子生父另有其人。其後法院家事案件判決確認，女童並非鄧男婚生子女。

女童出生後至2024年10月27日止，共約16個多月期間，都由鄧男胞妹照顧扶養。胞妹主張，自己並無法定扶養義務，卻因誤認女童是哥哥親生骨肉而長期支出生活開銷，依嘉義縣平均每人月消費支出計算，向生母及生父請求返還代墊扶養費。

生母與生父則抗辯，胞妹當時是基於家族情誼主動照顧孩子，屬於「好意施惠」，不能事後要求返還；且胞妹曾領取育兒津貼及兒少補助，實際並未受損害。

法官審理，女童與胞妹同住期間，日常生活開銷多由胞妹負擔，且胞妹曾多次透過通訊軟體向生母催討奶粉等費用，可見她實際處理女童扶養事務，也希望生母負擔應負責任。生父母雖對女童負有法定扶養義務，卻未實際支出相關費用，因此獲得免付扶養費利益。

法官指出，胞妹當時一直相信女童是哥哥親生女兒，直到法院判決確認親子關係不存在後，才知道自己並無扶養義務，因此不符合民法所稱「明知無義務仍自願給付」的情況，也不能認定是單純基於情誼的好意施惠。

法院參考行政院主計總處統計資料，以嘉義縣平均每人每月消費支出1萬9410元計算女童扶養費，總額為32萬1204元；再扣除胞妹已領取的4萬元育兒津貼，以及生母探視女童8天期間的扶養費5176元後，認定生父母應返還27萬6028元。

判決生母與生父應給付胞妹27萬6028元，並自2025年11月11日起按年息5%計算利息。全案仍可上訴。

外遇產女瞞身世，前夫胞妹代養17個月提告討回27萬元。圖／本報資料照片
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親子 扶養費 嘉義

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