Line對話成鐵證！女房仲侵占舊愛借名登記房產賣250萬判4月並沒收

基隆市曾擔任不動產仲介公司的陳姓女房仲，被控將杜姓前男友「借名登記」在她名下的一間房產，未經同意以250萬元價格變賣後私吞款項。基隆地院發現雙方的Line對話紀錄，清楚證明她未出任何費用，也明知借名登記，依侵占罪判處陳女有期徒刑4個月，並沒收250萬元犯罪所得。

基隆地院判決書指出，杜男於民國110年間購入基隆市一間位4樓的房屋時，考量他當時背負多筆債務，所以將房屋借名登記他叔叔名下，其後因他叔叔有意自己購入該房屋，但考量若將房屋登記在他叔叔名下，恐影響其申辦貸款的利率。

判決說，杜男5年前遂與任職不動產買賣仲介公司的陳姓女友商討，將房屋移轉後借名登記在陳女名下，陳女也同意，杜男於113年1月4日，形式上以買賣為由，將該房屋由他叔叔名下移轉登記至陳女名下。

但2人分手後，陳女去年8月4日擅自將房地出售給不知情的第三人，並將所得價金250萬納為己有，杜男因此向基隆市警察局第三分局提告，經檢方提起公訴。

陳女在檢警偵查時都稱該房產是杜男贈與的禮物，但杜男否認。法官審理時依雙方Line對話紀錄截圖，認定房屋移轉登記至陳女名下的相關費用，均由杜男所支出，且從對話內容亦可證明陳女自陳房屋實際是由杜男所有。

法官審理指出，陳女明知房屋所有權仍屬杜男所有，居於所有人地位，侵占房屋加以變賣，缺乏對他人財產權的尊重，在偵查時仍矢口否認犯行，考量在法院審理時已坦承，因此給予可易科罰金，折算得12萬元。

法官說，依刑法第335條第1項，意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。