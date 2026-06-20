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2男大學生製造爆裂物6次引爆遭收押 嘉義地院駁回撤銷羈押原因曝光

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣山區廢棄校園去年發生爆裂物案，涉嫌製造爆裂物並多次引爆的國立大學余姓、周姓2名男大學生，遭嘉義地院羈押禁見。余男不服聲請撤銷羈押，法院認定他曾以情緒勒索及恐嚇方式要求周男持續參與犯案，有勾串共犯及反覆實施犯罪風險，日前裁定駁回。余男偵訊坦承，「覺得這樣很刺激，爆裂物爆掉時會有成就感」，說詞成為法院評估其再犯風險的重要依據。

嘉義地檢署調查，余姓男大學生與周姓男大學生為多年好友、高中同學，2人透過網路資訊學習製造爆裂物，去年12月至今年4月間，先後在嘉義縣中埔鄉山區空地及廢棄校園等地引爆6次，余男負責購買雷管、鋁粉、黑色火藥及引信等材料，周男購買硝酸銨與柴油。2人曾在高雄某大學宿舍及嘉義縣周男租屋處，共同或由余男單獨製造具殺傷力的爆裂物。檢方4月偵結起訴，全案5月28日移審嘉義地院，開庭裁定羈押禁見。

法院裁定說，余姓男大學生不僅多次製造爆裂物，犯案時間橫跨數月，顯示並非一時興起，而是持續、反覆實施相同行為。另依周男供述，余男曾以帶有情緒勒索及恐嚇意味的訊息，要求他繼續參與製爆行為，顯示余男具有影響共犯供述與行動的能力，存在勾串滅證可能。

余男偵訊坦承，「覺得這樣很刺激，爆裂物爆掉時會有成就感」，說詞成為法院評估其再犯風險的重要依據。法官審酌案件涉及具殺傷力爆裂物，對公共安全危害重大，難以透過具保、責付或限制住居等替代手段有效防範，認定羈押禁見處分符合比例原則，駁回余男撤押聲請。

嘉義地檢署調查，余姓男大學生與周姓男大學生為多年好友、高中同學，2人透過網路資訊學習製造爆裂物，去年12月至今年4月間，先後在嘉義縣中埔鄉山區空地及廢棄校園等地引爆6次。 記者魯永明／翻攝
嘉義地檢署調查，余姓男大學生與周姓男大學生為多年好友、高中同學，2人透過網路資訊學習製造爆裂物，去年12月至今年4月間，先後在嘉義縣中埔鄉山區空地及廢棄校園等地引爆6次。 記者魯永明／翻攝

嘉義 大學生 校園

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