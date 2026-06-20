國軍酒駕一律撤職處分過重？士官長提比例原則抗辯...最高行駁回定讞

空軍第五戰術混合聯隊一名昌姓資深士官長，因酒後騎車肇事，酒測值達每公升0.86毫克，遭撤職、停止任用3年並停役。他不服提行政訴訟，主張國軍規定「酒駕肇事一律撤職」違反比例原則，且他歷年表現優異，是為了開導要退伍的部署，一時忘了有飲酒才酒駕。台北高等行政法院認爲國防部相關規定屬裁量基準，人評會有充分討論才做處分因此駁回。昌姓士官長再上訴，最高行政法院近日裁定駁回，全案確定。

判決指出，昌姓一等士官長任職於第五修護補給大隊，2022年11月晚間餐敘飲酒後騎車外出，在花蓮市區與汽車碰撞肇事，經測得酒測值超標遭公共危險罪嫌送辦。昌獲花蓮地檢署緩起訴處分，須向公庫支付8萬元。

空軍事後召開懲罰人事評議會，依陸海空軍懲罰法及國軍軍風紀維護實施規定，決議撤職並停止任用3年，並報請核定，昌姓士官長不服，先訴願再提行政訴訟。

昌姓士官長訴訟主張軍風紀維護實施規定將酒駕肇事一律列為撤職，未區分肇事情節輕重，已逾越母法授權並違反比例原則；強調自己服役逾22年，長期表現良好、考績優良，具飛機發動機修護專長，早可申請退伍領終身俸，事件主因是收到部屬傳訊表達退伍念頭，基於關心急著開導才外出，一時忘記自己已飲酒才外出騎車。

他還說，人評會未充分調查包括事故後與被害人和解、行為動機等情節，也未討論是否可採取降級、降階或記大過等較輕處分，就直接撤職，國軍未曾有過撤職期滿還被准許復職，撤職處分形同剝奪服公職、申請終身俸和請領退伍金等權利。

台北高等行政法院認為，國防部相關風紀規定屬於裁量基準，並未增加法律所無之限制，未違反法律保留原則，也指出他酒測值高達0.86毫克，確有肇事造成他人車輛損害，違規情節及危害程度均屬重大，身為士官督導長有宣導勿酒駕責任卻知法犯法，對軍紀損害極大。

法院進一步審閱人評會會議紀錄，發現已就昌姓士官長的服役表現、動機緣由、對軍紀影響等因素充分討論，並非無條件的直接撤職，且評議會當時提供的表決單中，除了撤職外，還有其他處分選項可勾選，並未排除裁量空間，另外，撤職期滿後除了法定情事之外，仍有復職可能，認為處分無違誤，判決駁回。

昌姓士官長不滿再上訴，稱判決違背法令，但最高行政法院認為，上訴內容多屬重申原審已駁斥之主張，未具體指出原判決有何法律適用錯誤或不當情形，不符第三審上訴要件，因此裁定駁回。全案確定。

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