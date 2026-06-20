快訊

升格二寶爸！大谷翔平發文報喜 曬嫩嬰照「謝謝來到這世界」

金孫宴席開百桌…印尼富商頂級人脈曝光 胡瓜看傻「頂級燕窩吃到飽」

不入軍營進監獄！不給罰錢了事 國防部擬修法「逃兵役、教召最少關1年」

聽新聞
0:00 / 0:00

稱很有成就感…男大生製爆裂物6次引爆移審收押 聲請撤押嘉院駁回

中央社／ 嘉義市20日電

余姓、周姓2男大生被控製造爆裂物引爆嘉義廢棄校園案，嘉檢起訴、移審，嘉院裁定2人羈押；余男聲請撤銷羈押，嘉院認其曾恐嚇周男繼續參與犯案，具勾串可能性，駁回聲請。

嘉義地檢署指揮警方偵辦廢棄校園爆炸案，周姓、余姓2名男大生循網路資訊私自調配、製造爆裂物，從去年12月起至今年4月先後引爆6次，檢方偵結起訴，全案於5月28日移審嘉義地方法院，嘉院開庭後裁定羈押禁見。

余男因不服遭羈押禁見處分，提出聲明異議，向嘉義地方法院聲請撤銷原處分；據嘉院刑事裁定，余男與周男共同製造具殺傷力爆裂物，分別由余男購買雷管、鋁粉及黑色火藥與引信，周男則購買硝酸銨及柴油等物品。

嘉院表示，2人自去年12月5日至今年4月2日，分別在高雄某大學余男的宿舍內或是在嘉義縣周男租屋處，共同或由余男獨力製造具殺傷力爆裂物，且於這段期間，分別在嘉義縣中埔鄉山區空地等處所，由余男獨自或與周男共同引爆。

嘉院說明，余男與周男先前為高中同學，且是認識多年朋友關係，依周男偵查供述余男曾有以帶有情緒勒索或恐嚇文字要求其繼續參與犯罪，顯見余男有一定能力可影響周男，因此，2人有相互勾串可能性。

嘉院表示，余男並非製造單一爆裂物，而是橫跨數月反覆製造多顆爆裂物，確實有反覆實施同一犯罪之虞；且在偵查自承「我覺得這樣很刺激，爆裂物爆掉時，我會有成就感」等語。

嘉院指出，依比例原則審酌後，認為余男所為對公眾已造成較大危害，且無從以羈押以外方式防免余男勾串共犯或反覆實施同一犯罪，因此，駁回其聲請撤銷羈押的處分。

余姓、周姓2男大生被控製造爆裂物引爆嘉義廢棄校園案，嘉檢起訴、移審，嘉院裁定2人羈押；余男聲請撤銷羈押，嘉院認其曾恐嚇周男繼續參與犯案，具勾串可能性，駁回聲請。 示意圖／AI生成
余姓、周姓2男大生被控製造爆裂物引爆嘉義廢棄校園案，嘉檢起訴、移審，嘉院裁定2人羈押；余男聲請撤銷羈押，嘉院認其曾恐嚇周男繼續參與犯案，具勾串可能性，駁回聲請。 示意圖／AI生成

嘉義 爆炸 校園

延伸閱讀

警官續押電玩業續交保 嘉市警官涉勾結電玩業案抗告高分院裁定理由曝

因一枚指紋… 他被列詐欺共犯判刑2年 二審逆轉改判無罪

涉台中商銀洗錢36億再添一樁…地產大亨成環保蟑螂 濫倒萬噸廢土遭訴

身障女兒不能拿遺產？父逝留27筆不動產 母代辦拋棄繼承遭法院駁回

相關新聞

便當店女店員與女客爭執出手打巴掌遭判拘役30日 老闆要連帶賠償4萬元

台南市東區一間便當店鍾姓女店員與黃姓女顧客發生口角，鍾女出手掌摑黃女，被判處拘役40日確定；黃女再要求鍾女與便當店老闆應連帶賠償精神慰撫金30萬元。鍾女主張是黃女先出言辱罵，老闆主張二女衝突他無公權力阻止，法院判決二人應連帶賠償4萬元。可上訴。

稱很有成就感…男大生製爆裂物6次引爆移審收押 聲請撤押嘉院駁回

余姓、周姓2男大生被控製造爆裂物引爆嘉義廢棄校園案，嘉檢起訴、移審，嘉院裁定2人羈押；余男聲請撤銷羈押，嘉院認其曾恐嚇周...

私帶手機入軍艦戰情室遭記大過 上尉興訟敗訴確定

海軍謝姓上尉出海執行任務期間，將私人智慧型手機攜入軍艦戰情室禁制區使用，遭記大過1次。謝姓上尉不服提起行政訴訟，一審敗訴...

中壢警端午擴大查緝 破獲假宮廟、真賭場 抓16人查扣現金40萬

端午連假期間，桃園市中壢分局持續執行「雷霆除暴」專案勤務，針對治安顧慮場所、賭博、毒品、幫派及酒駕等不法行為加強查緝與取締，也查獲職業賭場，現場查獲16人、查扣現金40萬元，麻將及押注夾等證物。

他送朋友回家因太醉發生拉扯...警依鬥毆各裁罰1萬 法院撤銷處分不罰

呂姓男子與陳姓友人飲酒後，送陳回家時，因屋內無人開門，陳又喊不要回家還搶呂手機，因此發生拉扯；呂報警請員警幫忙聯繫陳的家人，但警方卻認為兩人互相鬥毆，各裁罰一萬元。兩人聲明異議，表示只是朋友酒醉拉扯，沒有鬥毆，法院撤銷處分，裁定不罰。得抗告。

前檢察事務官遭免職...扛家計貸款竟淪洗錢犯 失智逆轉獲判無罪

時任桃園地檢署謝姓檢察事務官為規避案件稽核、催辦，竟偽造登載辦案進度，犯多罪遭判刑被桃檢免職；謝為貸款維持家計卻交付帳戶給詐騙集團，法院一審再依洗錢罪判他2月，二審根據相關鑑定認為謝因失智認知、判斷力低下，主觀不具洗錢犯意，撤銷改判他無罪，全案確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。