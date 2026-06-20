私帶手機入軍艦戰情室遭記大過 上尉興訟敗訴確定

海軍謝姓上尉出海執行任務期間，將私人智慧型手機攜入軍艦戰情室禁制區使用，遭記大過1次。謝姓上尉不服提起行政訴訟，一審敗訴後提上訴，最高行政法院日前駁回上訴確定。

判決指出，謝姓上尉原為海軍一四六艦隊岳飛軍艦補給長，民國113年1月3日上午，違規將民用智慧型手機攜入艦上禁制區「戰情室」使用。艦隊調查後，依陸海空軍懲罰法及國軍資通安全獎懲規定，於同年4月對謝姓上尉記大過1次懲罰。

謝姓上尉主張，他並未攜帶手機進入禁制區，且當時在海上執行任務，手機並無訊號，無資安疑慮。他辯稱當時是為了辦理跨年度財務與薪餉作業，急於聯繫主計科預財官，才進入戰情室借用戰情電話，打完後隨即離開，並強調自己是第一次進入戰情室，對相關規定並不清楚。

艦隊則反駁，謝姓上尉進入戰情室聯繫公務時拿出手機，當場被下士發現並由戰情官糾正，謝男才將手機收回工作服內。

艦隊強調，案發前1個月才宣導嚴禁攜帶手機進入戰情室等禁制區，且謝姓上尉到艦報到時已簽署手機使用須知，對規定知之甚詳。

一審高雄高等行政法院審理發現，岳飛艦戰情室入口處張貼有禁用手機標語並設置保管櫃，且資安官確曾於案發前1個月在公務群組宣導相關禁令。

一審法官認為，謝姓上尉服役已逾13年，資安規定是國軍宣導重點，辯稱「非作戰部門軍官、不清楚規定」明顯是卸責之詞。