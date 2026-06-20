便當店女店員與女客爭執出手打巴掌遭判拘役30日 老闆要連帶賠償4萬元

台南市東區一間便當店鍾姓女店員與黃姓女顧客發生口角，鍾女出手掌摑黃女，被判處拘役40日確定；黃女再要求鍾女與便當店老闆應連帶賠償精神慰撫金30萬元。鍾女主張是黃女先出言辱罵，老闆主張二女衝突他無公權力阻止，法院判決二人應連帶賠償4萬元。可上訴。

黃姓女子提起刑事附帶民事請求侵權行為損害賠償訴訟指出，鍾姓女子是台南市東區一間燒臘便當店員工，去年4月3日上午10時許，她去買便當時，與鍾女發生爭執，鍾女竟出手掌摑她左臉頰，致她受有左臉頰挫傷，且屬在公眾場合以強暴方式侮辱她，侵害其名譽權。

黃女主張，她因此而受有精神損害，鍾女是許姓男子的店員，為其服勞務並受其指揮，請求許連帶負賠償責任，要求鍾女與許應連帶給付精神慰撫金30萬元。

鍾女表示，當時黃女不斷對她冷嘲熱諷以及台語辱罵，屬對於她現實不法侵害，她出手碰觸黃女左臉頰，是要阻止黃女繼續出言辱罵，應屬正當防衛行為阻卻違法；本件事故發生肇因皆因黃女出言不遜辱罵她在先所起，亦屬有過失，應免除或減輕賠償金額。

許姓男子表示，兩人在店內發生衝突，黃女罵靠腰、靠北，鍾女請她不要繼續再罵，黃女還是繼續罵；鍾女剛好前段時間長輩過世，情緒失控就打黃女巴掌。店面是開放空間，他沒有公權力去阻止這件發生，這也不是他業務範圍，是二人間的衝突。

台南地院台南簡易庭依據據刑事判決，鍾女去年8月一審被依傷害罪判處拘役20日，檢察官不服提起上訴，台南地院今年2月再依強暴公然侮辱罪合併傷害罪，將鍾女判處拘役30日確定；認定黃女主張為真，鍾女確有傷害黃女的侵權行為。

法院認為，鍾女主張先遭受黃女言語辱罵現時不法侵害，並未提出監視器畫面、證人證詞，難以採信是對其主張情節的必要防衛手段；因無從認定黃女有先故意言語辱罵，難認應免除或減輕鍾女責任，即使黃女確實有相關言論，亦並非可出手掌摑的正當理由。

法院指出，受雇人因執行職務，不法侵害他人權利者，由雇用人與行為人連帶負損害賠償責任；鍾女是在便當店執行職務時發生出手掌摑顧客行為，許姓雇用人未能證明已善盡監督責任，其雇用鍾女擔任員工，致黃女有臉頰傷害，自應連帶負侵權行為損害賠償責任。

法院審酌，依兩造身分、地位及經濟能力，鍾女侵權行為手段、方法及侵害身體、健康、名譽等權利、黃女痛苦程度，認定黃女請求精神慰撫金30萬元，尚屬過高，應以4萬元為適當，應予准許；逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。