中壢警端午擴大查緝 破獲假宮廟、真賭場 抓16人查扣現金40萬

端午連假期間，桃園市中壢分局持續執行「雷霆除暴」專案勤務，針對治安顧慮場所、賭博、毒品、幫派及酒駕等不法行為加強查緝與取締，也查獲職業賭場，現場查獲16人、查扣現金40萬元，麻將及押注夾等證物。

中壢分局規畫執行威力掃蕩勤務，動員60餘名警力，針對4處特種營業場所實施臨檢，並於重要交通節點設置6處路檢點，全面加強取締酒駕、毒駕、危險駕車及噪音車輛等違規行為。

此外，中壢分局於18日端午連假前夕，查獲鄭姓男子涉嫌利用中壢區忠孝路某宮廟作為掩護，經營麻將筒子職業賭場。專案小組持搜索票執行查緝，一舉查獲負責人及賭客共16人，並查扣賭資40萬元、麻將、骰子、押注夾及監視器設備等證物，全案依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，賭客則依違反社會秩序維護法裁處。

中壢警分局長林鼎泰表示，端午連假期間將持續執行雷霆除暴及各項擴大臨檢勤務，針對治安熱點及易生事故路段加強查察，展現打擊犯罪、維護交通安全決心。

中壢分局於18日端午連假前夕，查獲鄭姓男子涉嫌利用中壢區忠孝路某宮廟作為掩護，經營麻將筒子職業賭場。圖／中壢分局提供