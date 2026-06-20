他送朋友回家因太醉發生拉扯...警依鬥毆各裁罰1萬 法院撤銷處分不罰

呂姓男子與陳姓友人飲酒後，送陳回家時，因屋內無人開門，陳又喊不要回家還搶呂手機，因此發生拉扯；呂報警請員警幫忙聯繫陳的家人，但警方卻認為兩人互相鬥毆，各裁罰一萬元。兩人聲明異議，表示只是朋友酒醉拉扯，沒有鬥毆，法院撤銷處分，裁定不罰。得抗告。

裁定書指出，台南市警永康分局原處分認為，呂姓、陳姓男子去年9月15日清晨5時許，在永康區陳的住家門口酒後起口角爭執，進而徒手互相鬥毆，依社會秩序維護法第87條第2款規定各處罰鍰1萬元。

兩人聲明異議表示，並無互相鬥毆，僅有跌倒造成擦挫傷，呂當時會報警，是因為陳姓男子酒醉，呂想請警方協助通知其家人開門，他們並沒有影響到社區其他住戶。

台南地院新市簡易庭指出，呂在警詢時供稱，有發生肢體衝突，但不認為是互毆；當日與陳唱完歌回到陳的住家，因陳在發酒瘋，他敲門、按門鈴將近40分鐘，還是沒人開門。且陳情緒激動，不斷大喊不要回家，無奈之下才想說報警請警方幫忙聯繫他家人。

呂表示，後來陳突然把他手機搶走，摔爛他手機，他才會與陳互相拉扯；他沒有毆打陳，只有相互拉扯跌倒。陳則表示和呂在市區喝酒，後來被帶回家，他有打呂，不記得呂有沒有打他。

法院認為，依據員警密錄器錄影檔案，可見呂、陳在警方到場時分別站立、蹲坐於陳的住處門前，雙方已無衝突；呂的手機螢幕碎裂，堪認陳酒後強奪呂的手機，呂是為防免被攻擊發生拉扯，主觀上是否有爭鬥毆打故意，尚非無疑。

法院審酌，依據陳的供述，亦無從得知呂有無出手毆打，且兩人相互訴諸毆打暴力行為要達妨害公共秩序、擾亂社會安寧程度，始足該當處罰要件；依據處分機關提出證據及調查結果，不足認定兩人有社維法所指維序行為，訴請撤銷原處分，為有理由，裁定不罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康