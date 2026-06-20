前檢察事務官遭免職...扛家計貸款竟淪洗錢犯 失智逆轉獲判無罪

時任桃園地檢署謝姓檢察事務官為規避案件稽核、催辦，竟偽造登載辦案進度，犯多罪遭判刑被桃檢免職；謝為貸款維持家計卻交付帳戶給詐騙集團，法院一審再依洗錢罪判他2月，二審根據相關鑑定認為謝因失智認知、判斷力低下，主觀不具洗錢犯意，撤銷改判他無罪，全案確定。

台中地檢起訴指出，謝2024年7月13日將名下3個帳戶金融卡用超商交貨便寄給詐騙集團，再傳LINE告知密碼，讓詐團當做人頭戶利用，向4名被害人以網購話術騙了27萬多元，匯入謝的戶頭後再提領一空。

檢方訊時，謝坦承交付3個帳戶，但矢口否認犯行，辯稱自己在網路上找到1位貸款專員，對方推薦他香港貸方式，表示需金融卡才能匯款給他。

檢方查，謝有身障證明，辨識能力有限，根據LINE對話其確實有討論貸款方案，其主觀為辦理貸款而交付帳戶，行為雖失慮，但難認有不法意圖或幫助詐欺的不確定故意，不構成詐欺，但仍依洗錢防制法無正當理由而交付合計3個以上帳戶罪嫌，將他向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院一審查，謝男是成年人、大學畢業，曾任檢察事務官，顯有社會歷練，對詐騙手法應有相當認知，其雖罹患失智，但在警詢、偵查及審理過程，就其個資、權利告知都能正常應答，對提供帳戶過程也具體陳述，況詐團僅告知需1個帳戶，謝卻提供3張金融卡、密碼。

一審認為，謝經精神鑑定，有因失智症導致辨識行為違法能力顯著降低，依法減刑後依無正當理由提供合計3個以上金融機構帳戶予他人使用，判他2月徒刑，得易科罰金，謝男不服上訴。

台中高分院二審時，謝堅稱是要貸款卻被騙，謝的辯護人說，謝2015年起罹病，領有身障證明，2023年無法繼續執行檢察事務官工作停職無收入，為貸款維持家計遭騙，主觀上欠缺故意。

二審根據他就醫紀錄、症狀，醫院鑑定等，認為謝認知、判斷力較常人顯著低下，未能深思熟慮而降低危機意識及警覺，行為時主觀上不具洗錢犯罪故意，撤銷改判他無罪，不得上訴。