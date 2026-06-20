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她被女同事們告稱「拿刀砍你們」一審判拘 喊冤遭霸凌二審逆轉判無罪

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

李姓女子被陳姓女同事報警指控出言恐嚇「我就拿刀砍你們」，羅姓女同事證稱李女有說，李女否認稱是希望對方不要再逼她，不然她會拿刀子起來自傷，不是要砍她們；台南地院一審判處李女拘役40日，李女上訴，台南高分院釐清她根本沒這樣說，改判無罪確定。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，李姓女子與陳姓女子均在台南市一間股份有限公司工作，陳女報警指控，去年2月7日下午3時許，2人因工作上事務發生爭執，李女竟恫稱「你們不要把我逼瘋了，不然我就拿刀砍你們」，在場的羅姓女同事證稱李女確實有這樣說。

台南地院審理時，李女指出長期受到陳女、同事、主管職場霸凌，當日是因陳女又出言譏諷，致悲從中來、情緒失控，表示「你們不要再逼我了，不然我可能有一天會失去理智，拿刀子起來揮」，意思是會自傷，不是要砍對方；法院不予採信，去年8月依恐嚇罪判處拘役40日。

案經李女上訴，指出她因長期遭陳女等人職場霸凌而隨身攜帶錄音筆錄音，之前因放置檔案的電腦當機，在偵查及一審時無法提出，經救援電腦檔案成功，還原錄音紀錄，請求台南高分院勘驗錄音紀錄；經法院當庭勘驗，陳女承認錄音內容為真實經過。

合議庭指出，依據勘驗結果，李女當時所說為「我有用小抄寫起來，群組每天在傳，傳那麼多，我記不了那麼多，我頭腦壞掉了、破洞了、瘋了、破了，記不了那麼多，你們如果要時不時糟蹋我，我跟你說，哪一天刀子拿起來揮都很難說，我跟你說啦，不要把我逼瘋了」。

合議庭表示，李女並沒有說出陳女及羅女所陳述的「你們不要把我逼瘋了，不然我就拿刀砍你們」，與事實有相當落差不符之處；且李女是針對羅女言語回話，並非對陳女所說，是否有恐嚇陳女之意，亦屬有疑。李女說完後，陳女、羅女也繼續工作。

合議庭認為，陳女之後未再理會陳女，直到去年2月11日公司將李女解雇前，兩人仍繼續一起在同一場所工作，是否因此心生畏懼，值得懷疑；且陳女是在李女拒絕自動離職，才報警提出恐嚇告訴，李女表示這是報復公司與她談判破裂的行為，即非無據。

依李女辯護人指出，陳女提告只是要讓李女遭到開除，鞏固公司解雇的正當性，才會等到事發後一周後方至警局報案，李女長年遭受陳女、羅女職場霸凌、仇視被告，兩人證述存在陷害可能，而不具可信性；李女當日僅是請求對方高抬貴手，停止霸凌行為，無恐嚇犯意。

合議庭審酌，李女所述，尚非無據，其言語難認有加害之意，應屬單純警告；檢察官據與事實有相當落差指證，未加審視，率而起訴，不足以使法院形成恐嚇罪確信。原判決擷取與實情有相當落差指訴，顯有違誤，李女上訴指摘不當，為有理由，因而撤銷，改判無罪。

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李姓女子被陳姓女同事報警指控恐嚇「我就拿刀砍你們」，羅姓女同事證稱李女有說，台南地院一審判李女拘役40日，台南高分院改判無罪確定。本報資料照片
李姓女子被陳姓女同事報警指控恐嚇「我就拿刀砍你們」，羅姓女同事證稱李女有說，台南地院一審判李女拘役40日，台南高分院改判無罪確定。本報資料照片

恐嚇 台南 職場霸凌

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