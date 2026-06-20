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安胎請假、生產坐月子竟遭退保 新竹女怒告公司勝訴獲賠

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

劉姓女子任職一家行銷公司期間懷孕，因醫師建議安胎休養，申請懷孕及育嬰留職停薪，未料在坐月子期間，公司竟將其勞保退保。劉女認為遭違法解僱提告，要求確認僱傭關係存在，並請求薪資、育嬰津貼損失及退休金等補償。新竹地方法院審理後認定，公司在員工產假期間將勞工退保，已構成違法解僱，判決雙方僱傭關係仍存在，公司須給付24萬5497元、按月支付4萬3000元薪資至復職前，並補提退休金。

判決指出，劉女自2024年9月起受僱於該公司擔任櫃檯人員，月薪4萬3000元。她於去年3月因懷孕需安胎休養，向公司申請懷孕留職停薪及後續育嬰留職停薪，並於同年4月18日分娩。然而，公司卻在她坐月子期間5月10日辦理勞保退保，未告知任何終止勞動契約的理由。

劉女主張，公司違法終止勞動契約，導致她無法請領育嬰留職停薪津貼及補助，也影響勞保生育給付金額，因此提起訴訟，要求確認僱傭關係存在，並請求薪資、損害賠償及補提勞工退休金。

法院審理認為，依性別平等工作法規定，雇主不得因勞工懷孕、分娩或育兒而解僱，且勞工於產假期間，雇主依法不得終止勞動契約。劉女於產假期間遭公司退保，且公司未能提出合法解僱事由，也未證明與懷孕、分娩無關，因此認定屬違法解僱，勞動契約終止不生效力，雙方僱傭關係仍然存在。

法院指出，公司除須補發劉女產假期間薪資，因未依實際薪資投保，造成生育給付短少，也應賠償差額；應賠償因違法退保導致劉女無法申請育嬰留職停薪津貼及薪資補助，以及提勞工退休金至其退休金專戶，共需給付給劉女24.5萬多，並按月支付4萬3000元薪資至復職前，並補提退休金， 全案目前仍可上訴。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

勞保 退休金 懷孕

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