警官續押電玩業續交保 嘉市警官涉勾結電玩業案抗告高分院裁定理由曝

嘉市警局第一分局偵查隊何姓分隊長涉嫌包庇轄區連鎖電子遊戲場，遭控涉犯洩密、貪汙收賄及包庇賭博等罪，嘉義地檢署指揮調查局南區機動工作站偵辦，何姓分隊長遭嘉義地法裁定羈押；涉案陳姓電玩業30萬元交保限制住居。何姓分隊長及檢方都不服裁定提抗告，日前均遭台南高分院駁回，形成同案「一人續押、一人續交保」不同結果，引發外界關注。

高分院指出，何姓分隊長涉犯貪汙治罪條例、洩密等罪嫌，依卷證資料認定犯嫌重大。合議庭認為，何員身為執法人員，面對相關指控時說詞前後不一，部分辯解避重就輕，且涉有向電玩業者洩漏偵查資訊、包庇非法賭博場所等情節，財產增加情形與合法收入顯不相當。

高分院指出，何姓分隊長及家屬帳戶查有高達1288萬元來源不明資金，金流待釐清，何員曾刪除與陳姓電玩業者通訊紀錄，顯示有湮滅證據之虞；加上案件有與資金往來重要關係人未到案，恐有串證、滅證及影響偵查風險，認定羈押原存在，裁定續押，不得再抗告。

對裁定結果，何姓分隊長委任律師王振名表示，洩密犯罪嫌疑不明確，財產來源不明部分，是家族成員長期存入帳戶金額總和，並非被告個人所有，何姓分隊長遭羈押，無法完整提出對自己有利證據及財產來源說明，後續將進一步提出有利事證爭取清白。

至於檢方不服陳姓電玩業者30萬元交保裁定抗告，高分院認為，檢方主張尚有部分證人未到案、被告有逃亡及串證可能，但相關說法欠缺具體事證支持，多屬推測。尚未到案證人供述內容，不影響目前對被告是否涉犯賭博等罪初步認定。

檢方提出關鍵人物「全家顧問」，現有證據無法直接證明與何姓分隊長有明確關聯。雖何姓分隊長家屬帳戶有大額不明資金流入，但與檢方所指金額有明顯落差。因此認定原審裁定陳姓業者30萬元交保並限制住居，並無違法或不當之處，駁回檢方抗告。這起震撼嘉義警界貪瀆疑雲，檢方持續深入追查。隨著高分院裁定確定，何姓分隊長持續羈押，陳姓電玩業者維持交保，形成同案被告「押與不押」鮮明對比，讓全案後續發展備受矚目。