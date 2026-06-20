影／淡水遶境廟會2起酒後衝突鬧事 員警噴辣椒水逮捕送法辦

新北市淡水清水祖師遶境昨晚發生2起酒後鬧事，警方均快速反應，運用優勢警力逮捕滋事分子，其中3人妨害公共秩序，警詢後依違反社會秩序維護法，函送士林地方法院簡易庭裁處。

遶境活動自昨天下午3時展開「暗訪」遊行至深夜，晚間7時許在老街中正路有1組來自台南的陣頭，其中2名40歲成員蔡姓、郭姓男子飲酒之後發生口角，41歲路人陳姓男子出面勸阻，遭蔡男朝臉部揮拳攻擊，引發騷動。

現場隨隊戒護的警力立即介入控制，將相關人員帶到派出所釐清狀況，雖陳男不提傷害告訴，但蔡男當街滋事影響公共秩序，警詢後依違反社秩法函送簡易庭裁處。

到了晚上9時許，水源街一段某紅壇前方又有同一陣頭的31歲黃男與22歲陳男，疑因酒後情緒失控爆發爭執互相推擠、大聲叫囂，快打警力上前制止但2人情緒激動不聽勸阻，被員警噴辣椒水才冷靜下來。2人被帶到派出所調查後，同樣依違反社秩法函送簡易庭裁處。

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