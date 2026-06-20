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任何人不得使用類菸品！女吸電子菸拒查咬傷警妨害公務判拘役30天

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

楊姓女子去年8月在基隆市警第一分局南榮路派出所，拿取電子菸欲吸食時，警員認為已違反菸害防制法「任何人不得使用類菸品」規定，警員欲為調查時，楊女拒不配合，還啃咬警員右前臂，並發生拉扯致警員手臂擦挫傷。法官日前依妨害公務執行罪判處楊女拘役30天，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，楊女去年8月17日0時許，在基隆市警察局第一分局南榮路派出所，拿取電子菸欲吸食，警員認為已違反菸害防制法第15條第2項任何人不得使用類菸品之規定，制止要調查時楊女拒不配合。

判決說，同日0時6分許，楊女涉嫌啃咬警員右前臂並發生拉扯，導致警員右前臂挫擦傷4×3公分、左前臂挫傷2×1公分，被控以強暴方式妨害警員執行公務。

法官審理指出，楊女被警告知不得持有電子菸，仍無視公權力執行拒不配合，因情緒激動啃咬警員造成受傷，確有不該。但考量她的行為是違反行政法規，對菸害防制法不了解所致，法院審理時坦承犯行，理解自己行為之不當，判處楊女拘役30天，可易科罰金。

法官表示，依菸害防制法第15條第2項規定，任何人不得使用類菸品及前項第三款之指定菸品。主管機關辦理所定事項之調查時，得要求相關機關、機構、團體、法人或個人，提供各該有關產品之製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及其他有關事項之文件、資料。被要求者不得規避、妨礙或拒絕。

對於公務員依法執行職務時，施強暴脅迫者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。　

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

楊女女吸電子菸拒查咬傷警，法官依妨害公務判拘役30天。本報資料照片
楊女女吸電子菸拒查咬傷警，法官依妨害公務判拘役30天。本報資料照片

電子菸 基隆

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