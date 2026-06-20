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判賠400萬 男嬰趴睡窒息亡 無照保母判7個月

聯合報／ 記者陳恩惠江婉儀／桃園即時報導

桃園一名不具保母資格的蔡姓女子，去年非法收托照顧五個月大的男嬰，還讓男嬰趴睡，結果僅半小時餘，竟釀男嬰窒息搶救不治憾事，被桃園地院依過失致死罪判刑七個月徒刑，緩刑五年，另得賠償家屬四百萬元。

非法保母釀憾事時有所聞，桃園日前也有民代爆料十坪大的空間非法收托廿名嬰幼兒。婦幼局坦言查緝非法難度高，有賴民眾協助，若發現嬰幼兒聲音特別多或其他異狀，麻煩請通報市府。

判決指出，蔡姓女子未領有我國保母人員技術士證或居家式托育服務證照，仍接受何姓夫婦委託照顧男嬰，照顧時間從周日晚上九時至周五晚間九時卅分。去年五月九日晚間七時許，蔡女將男嬰放在二樓嬰兒床，讓男嬰維持趴睡姿勢後便下樓，直到晚間八時才上樓查看，此時男嬰已嘴唇發紫且無呼吸心跳，搶救後仍不治。

蔡女於偵審階段皆坦承犯行，法院認為她放任男嬰趴睡造成窒息死亡結果，有應注意而未注意責任，因此以過失致死論罪，判刑七個月，但考量她坦承犯行，以四百萬元與男嬰父母達成和解後，也獲對方當庭表示原諒，因此宣告緩刑五年。

婦幼局呼籲，未具居家托育人員資格者，不得收托三等親以外幼兒，家長如有托育需求，應透過居家托育服務中心媒合合格居家托育人員，以確保嬰幼兒獲得安全且妥適的照顧。合格居家托育人員除須符合相關資格規定外，其托育環境亦會由居家托育服務中心定期檢核，並透過不預告訪視機制，持續關注幼兒受照顧情形及托育品質。

托育 保母 桃園

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