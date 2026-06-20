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宜蘭信大水泥弊案延燒 前環保局長涉貪羈押
宜蘭檢方偵辦上市公司信大水泥非常規交易案，不只已停職的縣長林姿妙兒子林佑澤捲入其中，檢方近日又掌握縣府前環保局長黃政釧涉及利用職權收受不正利益，約談黃及信大董事長楊智雄，訊後向法院聲請羈押，宜蘭地院前晚裁定黃羈押禁見、楊五百萬元交保。
信大水泥遭檢舉將原料低價賣給林佑澤，再由林高價轉售牟利逾二千萬元。宜蘭地檢署去年九月發動搜索並傳喚十二名被告及四名證人到案，信大總經理楊大寬及林佑澤被列為涉犯證券交易法、稅捐稽徵法的被告，以一百萬元交保。
檢調追查發現，水泥原料及相關工業廢棄物運送、貯存及加工轉售過程，必須取得許可證，也須符合廢棄物清理法規範，都屬環保局權責。黃政釧疑在環保局長任內，利用職權先「卡關」，再大力協助，藉此獲得數千萬元的不法利益。
檢方在今年四月發動第二波行動，傳喚黃政釧及承辦人、信大高階主管等，當時黃政釧是無保請回，但兩名信大主管被押。檢調持續對比金流，本月十七日再度約談黃政釧及楊智雄到案，訊後向宜蘭地院聲請羈押。法官認定黃涉嫌重大，有串證、滅證之虞，裁定羈押禁見，楊智雄裁定五百萬元重保。
黃政釧與林姿妙關係密切，在林姿妙擔任羅東鎮長時是鎮公所清潔隊長，後隨林姿妙入府，擔任環保局長，之後屆齡退休。
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