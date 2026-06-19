公司工廠賣給大陸人 非法冶煉有害廢棄物出口難躲判刑

彰化縣林姓男子明知有害事業廢棄物必須依法處理，卻重新冶鍊，透過名下3家公司出口到泰國。彰化地方法院審結，依共同犯廢棄物清理法的非法清理廢棄物罪，判處他有期徒刑2年8月，沒收不法所得99萬5706元，他的3公司各罰款40萬元。

判決書指出，林男與劉姓男子（彰化地院另行審結）因經營煉銅事業而熟識，林男設立3家公司、劉男設立兩家公司，在鹿港鎮、福興鄉各租用1間鐵皮工廠，明知金屬冶煉過程中產出的有害事業廢棄物不易處理，但對環保要求不高的東南亞國家廠商而言，仍可提煉或還原出相當的金屬，有利可圖，因此林、劉二人把爐渣、集塵灰等物等一般有害事業廢棄物，運往鐵皮工廠存放。

林、劉二人找新北、桃園、台中合計6家公司（公司工廠負責人均獲緩起訴處分），依含鋅、銅、鉛等金屬成分高低，將不具可行的利用技術或不具市場經濟價值的事業廢棄物加以調配，再分裝打包，伺機以名下公司把已分裝打包的廢棄物，以氧化鋅、氧化鉛等商品名義清除出口到泰國等東南亞國家。

林男辯稱，他的公司工廠賣給自稱姓沈、從事鍊銅業的中國籍男子，自己是「人頭戶」，不清楚沈男的經營。環保單位、檢警調查林男與沈男有非法清除、處理廢棄物的犯意聯絡，民國113年12月間廠房內含鋅銅廢棄物約680公噸一併販售沈男，因認林男涉犯任意棄置有害事業廢棄物、未經主管機關許可、非法清理廢棄物罪嫌。

彰化地院審酌，林男為貪一己私利，非法從事廢棄物清理業務，影響環境衛生安全，實應予嚴正非難；惟念及犯後承犯行，犯罪動機等。從事本案廢棄物清理業務的期間長短、犯罪所生危害、所獲利益及無前科的素行，在院審時自陳教育程度、家庭生活、經濟狀況，再參酌他名下公司資本額、規模，林男違反廢清法的行為態樣等一切情狀，分別量處如主文所示之刑、罰金。可上訴。