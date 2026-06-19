快訊

坐擁上億資產卻哭了！86歲女星低價買SK海力士賺百倍 嘆：死前才學會花錢

北市男上班前在家喝啤酒 麥帥一橋開車自撞…酒測值0.07慘了

聽新聞
0:00 / 0:00

公司工廠賣給大陸人 非法冶煉有害廢棄物出口難躲判刑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣林姓男子明知有害事業廢棄物必須依法處理，卻重新冶鍊，透過名下3家公司出口到泰國。彰化地方法院審結，依共同犯廢棄物清理法的非法清理廢棄物罪，判處他有期徒刑2年8月，沒收不法所得99萬5706元，他的3公司各罰款40萬元。

判決書指出，林男與劉姓男子（彰化地院另行審結）因經營煉銅事業而熟識，林男設立3家公司、劉男設立兩家公司，在鹿港鎮、福興鄉各租用1間鐵皮工廠，明知金屬冶煉過程中產出的有害事業廢棄物不易處理，但對環保要求不高的東南亞國家廠商而言，仍可提煉或還原出相當的金屬，有利可圖，因此林、劉二人把爐渣、集塵灰等物等一般有害事業廢棄物，運往鐵皮工廠存放。

林、劉二人找新北、桃園、台中合計6家公司（公司工廠負責人均獲緩起訴處分），依含鋅、銅、鉛等金屬成分高低，將不具可行的利用技術或不具市場經濟價值的事業廢棄物加以調配，再分裝打包，伺機以名下公司把已分裝打包的廢棄物，以氧化鋅、氧化鉛等商品名義清除出口到泰國等東南亞國家。

林男辯稱，他的公司工廠賣給自稱姓沈、從事鍊銅業的中國籍男子，自己是「人頭戶」，不清楚沈男的經營。環保單位、檢警調查林男與沈男有非法清除、處理廢棄物的犯意聯絡，民國113年12月間廠房內含鋅銅廢棄物約680公噸一併販售沈男，因認林男涉犯任意棄置有害事業廢棄物、未經主管機關許可、非法清理廢棄物罪嫌。

彰化地院審酌，林男為貪一己私利，非法從事廢棄物清理業務，影響環境衛生安全，實應予嚴正非難；惟念及犯後承犯行，犯罪動機等。從事本案廢棄物清理業務的期間長短、犯罪所生危害、所獲利益及無前科的素行，在院審時自陳教育程度、家庭生活、經濟狀況，再參酌他名下公司資本額、規模，林男違反廢清法的行為態樣等一切情狀，分別量處如主文所示之刑、罰金。可上訴。

彰化地方法院依共同犯廢棄物清理法的非法清理廢棄物罪，判處林姓男子有期徒刑2年8月，沒收不法所得99萬5706元，他的3公司各罰款40萬元。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院依共同犯廢棄物清理法的非法清理廢棄物罪，判處林姓男子有期徒刑2年8月，沒收不法所得99萬5706元，他的3公司各罰款40萬元。記者簡慧珍／攝影

廢棄物 東南亞 泰國

延伸閱讀

廢清法三讀 納管光電板

居民陳情三峽廚餘廠污染 環保局勒令停工

男亂丟紙箱不小心留住址 遭居民「押回現場」嚇壞：我知道錯了

涉台中商銀洗錢36億再添一樁…地產大亨成環保蟑螂 濫倒萬噸廢土遭訴

相關新聞

信大水泥弊案愈滾愈大 宜蘭前環保局長收押禁見董座500萬交保

宜蘭檢方偵辦上市公司信大水泥非常規交易案，不只已停職的縣長林姿妙兒子林佑澤捲入其中，檢方近日又掌握縣府前環保局長黃政釧涉及利用職權收受不正利益，約談黃及信大董事長楊智雄，訊後向法院聲請羈押，宜蘭地院昨晚裁定黃羈押禁見、楊500萬元交保。

「死日本鬼子」罵台日國籍役男 陸軍上尉連長涉公然侮辱遭起訴

陸軍六軍團一名溫姓上尉連長，今年4月在宜蘭金六結新訓中心公共場合，涉嫌接連以「死日本鬼子」、「來台灣服兵役就是來贖罪」的歧視言語，辱罵一名具台日雙重國籍的新訓役男。溫不僅被調離主管職嚴懲，宜蘭檢方今天依涉犯公然侮辱罪嫌起訴，並建請加重其刑。

公司工廠賣給大陸人 非法冶煉有害廢棄物出口難躲判刑

彰化縣林姓男子明知有害事業廢棄物必須依法處理，卻重新冶鍊，透過名下3家公司出口到泰國。彰化地方法院審結，依共同犯廢棄物清理法的非法清理廢棄物罪，判處他有期徒刑2年8月，沒收不法所得99萬5706元，他的3公司各罰款40萬元。

台南男弒父在押中 不服管理拳打腳踢看守所管理員先判2月

50歲趙姓男子疑不滿父親逼他找工作，去年5月涉持刀將父親殺死後打電話自首，警方據報通報119，趙父當場死亡未送醫，被訴家暴殺害尊親屬罪嫌，正由國民法官法庭審理中。日前因對監所管理員管理行為不滿，對其拳打腳踢成傷被送辦，法官他犯妨害公務執行罪判刑2月。

讓男嬰趴睡窒息亡…大園無照保母判7月 婦幼局：非法保母藏民宅難查

桃園蔡姓女子未取得合格保母證照，卻以在宅托育的居家式托育服務，受託照顧出生僅5個月何姓男嬰，去年5月間某晚在男嬰趴睡後離開，半小時餘返回，驚見男嬰窒息送醫搶救3天仍不治。桃園地院審理，依過失致死罪將蔡女判7月徒刑、緩刑5年期間保護管束，賠償家屬400萬元。

社區LINE群霸凌女住戶 辦「誰是毒瘤」投票選項列她 獲賠10萬元

高雄市一處社區大樓，因鄰里間糾紛引發霸凌紛爭，其中一戶住戶竟在多達197人的住戶LINE社群群組內，辱罵另名女住戶「小三、噁心的人」，甚至在群組內發起「您覺得社區毒瘤是什麼」投票，將該名女住戶列為選項，甚至該名女住戶還高票當選，法院因此判發起投票的住戶應賠償10萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。