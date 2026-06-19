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台南男弒父在押中 不服管理拳打腳踢看守所管理員先判2月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

50歲趙姓男子疑不滿父親逼他找工作，去年5月涉持刀將父親殺死後打電話自首，警方據報通報119，趙父當場死亡未送醫，被訴家暴殺害尊親屬罪嫌，正由國民法官法庭審理中。日前因對監所管理員管理行為不滿，對其拳打腳踢成傷被送辦，法官他犯妨害公務執行罪判刑2月。

檢方起訴，趙現因另案遭羈押於台南看守所，今年3月12日10時34分許，明知監所管理員正在執行公務，因對其管理作為不滿，徒手毆打管理員頭部、面部，並出腳踢倒對方，以此強暴方式妨害其公務行使。

趙於偵訊時坦承不諱，並有其懲罰報告表、訪談紀錄、密錄器影像截圖及醫院診斷證明書等佐證，事證明確。

台南地院審酌，在押的趙前已因違規，經移入台南看守所違規舍房，竟僅基於自身主觀上情緒，即對依法執行公務中監所管理員施暴，妨害公務行使，很不應該。且依診斷證明書、現場照片，趙所施強暴手段不輕，公務執行也受相當影響，不能輕判。法官認他犯妨害公務執行罪判刑2月，可易罰金。

此外，日前他羈押將屆，台南地院強制處分庭提訊他，訊問其延長羈押意見時，他雖表示希望交保回去看母親，卻也對法官提到：「本件已經讓台南看守所的受刑人非常關注，話題已經飄出去了喔，你不要判錯喔」等詞，隱有恫嚇法院之意，最後法院仍裁定續押。

檢方起訴，趙與父親同住台南住處，趙父去年5月23日下午12時40分許，要求他起床吃午餐，他對其管教不滿，外出在店家購買水果刀1把返回住處，先將水果刀及束帶置於父親房間外後進入房間，要求父親不要再管教其吃飯的事，父親聽聞後喝斥他，他即持水果刀及束帶，右手持水果刀刺其右腹部1下及胸口4下，致父親低血容性休克當場死亡，他確認父親無呼吸後，將束帶纏繞在其頸部。去年10月間，檢方依涉家暴殺害尊親屬罪嫌偵結起訴。

趙男日前不滿台南看守所管理員管理行為，對其拳打腳踢成傷被送辦，台南地院他犯妨害公務執行罪判刑2月。圖／本報資料照
趙男日前不滿台南看守所管理員管理行為，對其拳打腳踢成傷被送辦，台南地院他犯妨害公務執行罪判刑2月。圖／本報資料照

受刑人 台南 國民法官

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